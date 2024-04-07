Yakıt deposu delinen tır, şehri birbirine kattı: 10 kaza

Bursa’da kaza yapan ve yakıt deposu delinen TIR, şehri birbirine kattı. TIR polis tarafından yakalanırken yaklaşık 20 kilometrelik yolda 10 farklı kaza yaşandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İzmir-Mudanya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.H. idaresindeki B 390 ARY yabancı plakalı tır, tek taraflı yaptığı kaza sonrası yakıt deposu delindi. Buna aldırış etmeyen H.İ.H., şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre boyunca mazot akıta akıta gezdi. Arkasında ilerleyen araçlar ise, yağmurun da etsiyle buz pistine dönen yolda birbirine çarpmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazalarda yaralanan kimse bulunmazken tır, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi Bulvarı’nda yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipleri ise tırın gezdiği her noktaya talaş dökerek temizlik çalışmaları yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.