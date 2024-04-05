Yalova'da öğrenciler okul bahçesine meyve ağacı fidanı dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan "Okuldaki Çiftlik" projesi çerçevesinde Yalova İlkokulunda fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Programda açılan çukurlara protokol öğrencilerle birlikte değişik çeşitlerdeki meyve ağacı fidanlarını diktiler ve öğrencilerin isimleri yazılı tabelalar da ağaç diplerine çakıldı. İlköğretim çağındaki çocukları tarımla buluşturmak amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan projeyle çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor.

Öncelikli amacı bitkisel ve hayvansal üretimi uygulamalı öğreterek sevdirmek olan projeyle kentte belirlenen Yalova İlkokulunda kurulacak meyve bahçelerinde, seralarda ve kümeslerde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle çocukların söz konusu süreçlere dâhil edilecek.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz öğretmenler ve öğrenciler katıldı.