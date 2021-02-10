Yüksekten düşerek yaralandı
Silivri Sanayi sitesinde çatı tadilatı yapıldığı esnada çalışan işçilerden birinin bastığı zeminin kırılması üzerine düşerek yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sanayi sitesi Ahkam sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen bir işçi, tadilat yaptığı zeminin kırılması üzerine yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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