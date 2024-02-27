'Bu son şansımız mı?' izleyiciyle buluşuyor

Salt’ın iklim değişikliği odaklı gösterim programı “Bu son şansımız mı?”, kurucusu Garanti BBVA desteğiyle 29 Şubat’tan 24 Mart’a Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da izleyiciyle buluşuyor.

Salt’ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı “Bu son şansımız mı?”, kurucusu Garanti BBVA’nın desteğiyle 29 Şubat-24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya’dan 7 belgesel filmi bir araya getiren program, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik, ekosistem kaynakları, insan ve olmayan varlıklar üzerindeki etkilerini irdeliyor.

Yapılan açıklamaya göre, hızla azalan yağışlar ve toprak kaybı, dünyanın birçok yerinde yerel toplulukların kadim yaşam pratiklerini derinden etkiliyor; insan kaynaklı ekolojik tahribatın önüne geçmeye çalışanlar her zamankinden çetrefilli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu son şansımız mı? 2024 seçkisi, değişen iklim koşulları bağlamında insan ile insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkileri irdelerken yas, kayıp ve onarım kavramlarını merkeze alıyor. Farklı coğrafyalardan hikâyeler, gezegendeki her şeyin birbiriyle bağıntılı oluşuna vurgu yapıyor.

Programın ilk filmi Toplayıcılar Bingöl (2020), Bingöl ve çevresindeki toplayıcılık kültürünün izini sürüyor. Bilim insanları, doğa araştırmacıları ve yöre insanları ile yapılan söyleşileri de içeren belgesel, yabani bitki ve mantarların coğrafyaya özgü kullanımları, bitkilerin şifa ve tıbbi amaçlı kullanım alanları, aşırı tüketim ile doğa tahribatı gibi konuları odağına alıyor. 29 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gösterilecek film, 1-3 Mart tarihlerinde saltonline.org üzerinden izlenebilecek.

Bu son şansımız mı? kapsamında 2015’ten bu yana yetmişi aşkın filmin gösterildiğini belirten Salt Genel Müdürü Deniz Ova, dünya çapında yaşanan ekolojik krizler ile toplumsal dönüşümleri anlamak ve farkındalık oluşturmak için kültür kurumlarının kritik bir rolü olduğuna değindi. Salt’ta düzenlenen iklim odaklı programların, kurumun ilgi alanları ile önceliklendirdiği konuları yansıttığını ifade etti.

Programla ilgili görüşünü dile getiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Banka olarak iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeyi odağımıza alarak topluma değer katmak için çalışıyoruz. Kurucusu olduğumuz Salt ile birlikte, ‘sürdürülebilirlik’ kavramını sanat aracılığıyla toplumsal gündeme taşımaya önem veriyoruz. Sanatın farkındalık oluşturma, diyalog kurma ve harekete geçmede ne kadar etkili olduğunu biliyoruz; bu nedenle sanatsal etkinliklerin kapsamına iklim ve ekolojik kriz gibi öncelikli konuları alarak farklı kitlelerde etki oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda güçlü bir çağrı yapan Bu son şansımız mı? gösterim programının destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu son şansımız mı? 2024 programı, Salt’tan Fatma Çolakoğlu ve Eylül Şenses tarafından hazırlandı. Bankanın desteğiyle 29 Şubat-24 Mart tarihlerinde Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.