Silivri'de Üreticilere 2.800 Meyve Ağacı Fidanı Dağıtıldı

Başkan Balcıoğlu, konuşmasında, “Bugün burada, gelecekte meyve verecek ağaçlara dönüşecek fidanlarımızı üreticilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fidanlar, hem bölge ekonomisine hem de çevremize önemli katkılar sağlayacak. Üreticilerimize destek olmak ve doğayı korumak adına bu tür projeleri önemsiyoruz,” dedi.

Fidan dağıtım etkinliği, bölge halkının ve muhtarların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi'nin bu girişimi, hem tarımsal üretimi desteklemek hem de çevre bilincini artırmak amacıyla büyük takdir topladı.