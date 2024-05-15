Silivri'de Üreticilere 2.800 Meyve Ağacı Fidanı Dağıtıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Alipaşa Ek Hizmet Binası'nın bahçesinde gerçekleştirilen meyve ağacı fidanı dağıtım etkinliğine katıldı. Etkinlikte, bölge üreticilerine hediye edilmek üzere 2.800 meyve ağacı fidanı, muhtarlara teslim edildi.
Başkan Balcıoğlu, konuşmasında, “Bugün burada, gelecekte meyve verecek ağaçlara dönüşecek fidanlarımızı üreticilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fidanlar, hem bölge ekonomisine hem de çevremize önemli katkılar sağlayacak. Üreticilerimize destek olmak ve doğayı korumak adına bu tür projeleri önemsiyoruz,” dedi.
Fidan dağıtım etkinliği, bölge halkının ve muhtarların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi'nin bu girişimi, hem tarımsal üretimi desteklemek hem de çevre bilincini artırmak amacıyla büyük takdir topladı.