Silivri 19 Mayıs Gençlik Oyunları Kapsamında Atletizm Yarışması Tamamlandı

Silivri 19 Mayıs Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Atletizm Yarışması, yoğun bir katılımla tamamlandı. Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ekici, programa katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Turnuvaya katılan ve derece elde eden öğrenciler büyük bir coşku ile tebrik edildi.

Silivri 19 Mayıs Gençlik Oyunları Kapsamında Atletizm Yarışması Tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri 19 Mayıs Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Atletizm Yarışması, yoğun bir katılımla tamamlandı. Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ekici, programa katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Turnuvaya katılan ve derece elde eden öğrenciler büyük bir coşku ile tebrik edildi.

Küçük Kızlar 100m
 İnci Ünsever
Beyza Soydemir
Ecrin Berra Ergün

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Küçük Erkekler 100m
Kıvanç Demirkesen
Süleyman Yiğit Aydın
Gökalp Koç

Yıldız Kızlar 100m
Almila Uygur
Ecem Alan
Elif Beyza Adak

Yıldız Erkekler 100m
Semih Kızılateş
Emir Özmen
Eymen Yağız Ermiş

Genç Kızlar 100m
Sude Naz Güzelbaş
Dilek Mutlu
Dilara Karadayı

Genç Erkekler 100m
Ömer Bahadır Toksöz
Ahmet Halak
Yunus Bekar

Küçük Kızlar 200m
Eylül Çakır
İkra Bade Karakartal
Elif Çay

Küçük Erkekler 200m
Kıvanç Demirkesen
Yiğit Efe Aksoy
Emir Ege Polat

Yıldız Kızlar 200m
Ayşe Serra Çalışkan
Elanur Ertürk
Tanem Yücel

Yıldız Erkekler 200m
Eren Yaman
Mehmet Faruk Ceyhan
Ahmet Emir Şen

Genç Kızlar 200m
Nisa Başaran
Nisanur Aydın
Simay Sevim

Genç Erkekler 200m
Emir Aydın
Celalettin Can Taşçıoğlu

Küçük Kızlar 400m
Sude Naz
Havva Erik
Asmin Kaçak

Küçük Erkekler 400m
Ömer Bektaş
Yasin Boğan
Mehmet Emin Şen

Yıldız Kızlar 400m
Naz Gençel
Ebru Karayılan
Işıl Acar

Yıldız Erkekler 400m
Yiğit Efe Telli
Deniz Eren
Emir Yıldız

Genç Kızlar 400m
Ayşenur Karagöz
İrem Su Burucu
Şevval Yıldız

Genç Erkekler 400m
Kaan Altınkılıç
Batuhan İnbaşı
Berat Özdemir

Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.