Silivri 19 Mayıs Gençlik Oyunları Kapsamında Atletizm Yarışması Tamamlandı
Silivri 19 Mayıs Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Atletizm Yarışması, yoğun bir katılımla tamamlandı. Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ekici, programa katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Turnuvaya katılan ve derece elde eden öğrenciler büyük bir coşku ile tebrik edildi.
Silivri 19 Mayıs Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Atletizm Yarışması, yoğun bir katılımla tamamlandı. Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ekici, programa katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Turnuvaya katılan ve derece elde eden öğrenciler büyük bir coşku ile tebrik edildi.
Küçük Kızlar 100m
İnci Ünsever
Beyza Soydemir
Ecrin Berra Ergün
Küçük Erkekler 100m
Kıvanç Demirkesen
Süleyman Yiğit Aydın
Gökalp Koç
Yıldız Kızlar 100m
Almila Uygur
Ecem Alan
Elif Beyza Adak
Yıldız Erkekler 100m
Semih Kızılateş
Emir Özmen
Eymen Yağız Ermiş
Genç Kızlar 100m
Sude Naz Güzelbaş
Dilek Mutlu
Dilara Karadayı
Genç Erkekler 100m
Ömer Bahadır Toksöz
Ahmet Halak
Yunus Bekar
Küçük Kızlar 200m
Eylül Çakır
İkra Bade Karakartal
Elif Çay
Küçük Erkekler 200m
Kıvanç Demirkesen
Yiğit Efe Aksoy
Emir Ege Polat
Yıldız Kızlar 200m
Ayşe Serra Çalışkan
Elanur Ertürk
Tanem Yücel
Yıldız Erkekler 200m
Eren Yaman
Mehmet Faruk Ceyhan
Ahmet Emir Şen
Genç Kızlar 200m
Nisa Başaran
Nisanur Aydın
Simay Sevim
Genç Erkekler 200m
Emir Aydın
Celalettin Can Taşçıoğlu
Küçük Kızlar 400m
Sude Naz
Havva Erik
Asmin Kaçak
Küçük Erkekler 400m
Ömer Bektaş
Yasin Boğan
Mehmet Emin Şen
Yıldız Kızlar 400m
Naz Gençel
Ebru Karayılan
Işıl Acar
Yıldız Erkekler 400m
Yiğit Efe Telli
Deniz Eren
Emir Yıldız
Genç Kızlar 400m
Ayşenur Karagöz
İrem Su Burucu
Şevval Yıldız
Genç Erkekler 400m
Kaan Altınkılıç
Batuhan İnbaşı
Berat Özdemir
Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.