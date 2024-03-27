Çanakkale’de, 60. Kütüphane Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi tarafından “Türkiye Okuyor Çanakkale Okuyor” programı düzenlendi.

Morabbin parkında gerçekleştirilen programda, “Türkiye Okuyor Çanakkale Okuyor” sloganı ile “Toplu Okuma Etkinliği” gerçekleştirildi. “Türkiye Okuyor Çanakkale Okuyor” etkinliğine, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türlaslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Toplu Okuma Etkinliğinde kitap okumanın önemine değinen Vali İlhami Aktaş, okuma etkinliğine destek veren tüm vatandaşlara, öğrencilere ve bu etkinliği düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Toplumun Kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağmman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli vatandaşlar ve öğrenciler 30 dakika kitap okudu.