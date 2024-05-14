Silivri'de Sağlıklı Yaşamın Adresi: Diyetisyen & Fitoterapi Uzmanı Pelin Bulgurcuoğlu

Bulgurcuoğlu, sağlıklı kilo verme ve alma programlarının yanı sıra, kolesterol, tansiyon, insülin direnci, karaciğer yağlanması ve diyabet gibi çeşitli hastalıklarda beslenme tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca sporcu beslenmesi, gebelik ve emzirme dönemlerinde beslenme, çocukluk ve ergenlik dönemi beslenme gibi alanlarda da danışmanlık yapmaktadır.

Merkezde sunulan andulasyon terapisi ile müşteriler, ağrılardan kurtulmanın ve bölgesel incelmenin keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, online beslenme danışmanlığı hizmetleri ile de daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefle

Merkezde sunulan andulasyon terapisi ile müşteriler, ağrılardan kurtulmanın ve bölgesel incelmenin keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, online beslenme danışmanlığı hizmetleri ile de daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen Bulgurcuoğlu, modern ve bilimsel yöntemlerle herkese sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

Silivri'deki merkezine beklediğiniz kaliteli ve güvenilir hizmet için siz de Diyetisyen Pelin Bulgurcuoğlu'nu tercih edebilir, sağlıklı yaşam yolculuğunuza onun rehberliğinde adım atabilirsiniz.