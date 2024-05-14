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- Silivri'de Sağlıklı Yaşamın Adresi: Diyetisyen & Fitoterapi Uzmanı Pelin Bulgurcuoğlu
Silivri'de Sağlıklı Yaşamın Adresi: Diyetisyen & Fitoterapi Uzmanı Pelin Bulgurcuoğlu
Silivri'de sağlıklı yaşamın ve beslenmenin öncü isimlerinden biri olan Pelin Bulgurcuoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden onur derecesi ile mezun olmuş başarılı bölgedeki tek fitoterapi uzmanı ve diyetisyendir. Kendi adını taşıyan 'Sağlıklı Beslenme ve Andulasyon Terapi Merkezi' ile bölgedeki tek fitoterapi uzmanı olarak hizmet vermektedir.
Bulgurcuoğlu, sağlıklı kilo verme ve alma programlarının yanı sıra, kolesterol, tansiyon, insülin direnci, karaciğer yağlanması ve diyabet gibi çeşitli hastalıklarda beslenme tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca sporcu beslenmesi, gebelik ve emzirme dönemlerinde beslenme, çocukluk ve ergenlik dönemi beslenme gibi alanlarda da danışmanlık yapmaktadır.
Merkezde sunulan andulasyon terapisi ile müşteriler, ağrılardan kurtulmanın ve bölgesel incelmenin keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, online beslenme danışmanlığı hizmetleri ile de daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefle
Merkezde sunulan andulasyon terapisi ile müşteriler, ağrılardan kurtulmanın ve bölgesel incelmenin keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, online beslenme danışmanlığı hizmetleri ile de daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen Bulgurcuoğlu, modern ve bilimsel yöntemlerle herkese sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçlıyor.
Silivri'deki merkezine beklediğiniz kaliteli ve güvenilir hizmet için siz de Diyetisyen Pelin Bulgurcuoğlu'nu tercih edebilir, sağlıklı yaşam yolculuğunuza onun rehberliğinde adım atabilirsiniz.