Human Papilloma Virüsün ‘HPV’ olarak kısaltılan bir DNA virüsü olduğunu belirten Op. Dr. Neslihan Bahat, “Bu virüsün dokuda varlığı ile oluşan HPV enfeksiyonları ise en sıklıkla cinsel yolla bulaşmaktadır. Kadınlarda genital siğil ve bazı genital kanserlere yol açabilir. Ayrıca yetişkinlerde 50 yaşına kadar HPV virüsüne maruz kalma oranı yüzde 80’dir” dedi.

HPV aşısı için merak edilen soruları yanıtlayan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Bahat, “Deri ve mukozal yüzeylerde derinin epitel tabakasındaki hücreleri enfekte eder. Yaklaşık 170 türü mevcuttur. Bunlar içinde 40’tan fazlası cinsel yol ile bulaşmaktadır. Bir kişi aynı anda birden fazla HPV tipi ile de enfekte olabilmektedir. HPV enfeksiyonu çoğu zaman asemptomatik seyredebildiği gibi bazı durumlarda vücutta kalarak kondilom dediğimiz genital siğil, genital kanser öncüsü lezyonlar ve rahim ağzı kanserine neden olabilmektedir” açıklamasını yaptı.

“En önemli faktör bağışıklık sistemidir”

Bahat, “Toplumdan topluma değişkenlik göstermesine rağmen ortalama bir yetişkinin 50 yaşına kadar HPV virüsüne maruz kalma oranı yüzde 80 dir. HPV’nin tepe insidansı 20-25 yaşlarında ortaya çıkmakta ve bunların büyük kısmı da kişinin bağışıklık sistemi sayesinde spontan regrese olmaktadır. Ancak bu olguların yüzde 10’u progrese olarak rahim ağzı kanseri öncüsü lezyon haline geçmekte; bunların da yüzde 1’i invaziv kansere dönüşebilmektedir. Burada esas belirleyici faktör ise kişinin bağışıklık sistemidir” diyerek bağışıklık siteminin önemine vurgu yaptı.

100 kadından 1-3’ü kansere gitmektedir

Her HPV virüsüne maruz kalan kişinin enfekte olmayacağı gibi her enfekte olan kişide de rahim ağzı kanseri gelişmeyeceğini belirten Neslihan Bahat, HPV enfeksiyonuyla karşılaşan 100 kadından sadece 1-3 kadın kansere gitmektedir fakat serviks kanserli kadınların tamamına yakınında (yüzde 99.7) HPV enfeksiyonlarının kanser yapıcı (kanserojen) türleri bulunduğunu söyledi.

11-12 yaşındaki kız ve erkek çocuklar ilk doz HPV aşısı ile aşılanmalı

Bahat son olarak şu uyarılarda bulundu:

“Eskiden bilinen 2’li ve 4’lü aşıdan ziyade günümüzde artık 9’lu HPV aşısı tercih edilmektedir. Bu aşının koruma sağladığı HPV tipleri: HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 olup bu tipler HPV’ye bağlı kanserlerin yüzde 90 ‘ını oluşturmaktadır. Aşı 3 doz şeklinde uygulanmakta olup toplam doz 6 ayda tamamlanmaktadır. Üst kol ya da uyluk bölgesinden kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır. CDC’nin (Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri) önerilerine göre 11-12 yaşındaki kız ve erkek çocuklar ilk doz HPV aşısı ile aşılanmalıdır. HPV aşısının kız çocuklar kadar erkek çocuklarda da uygulanmak istenmesinin nedenlerinden biri olarak erkekleri aşılamanın erkeklerden kadınlara HPV bulaşma riskini de azaltacağının öngörülmesi olarak

gösterilir. Ancak aşılama en erken 9 yaşından sonra olmalıdır. Bu yaş aralığı, kız ve erkek çocukların 11-12 yaşlarında virüsle karşılaşmamış olması göz önüne alınarak belirlenmiştir. Kişi, daha önce HPV ile enfekte olmuşsa da aşıyı yaptırması tavsiye edilmektedir. Burada amaç aktif enfeksiyonu tedavi etmek değil, kişinin enfekte olmadığı diğer türlere karşı bağışıklık sağlamasıdır. FDA, HPV aşısının 9-45 yaş aralığında uygulanabileceğini belirtmiş olsa da aşı cevabı genç yaşlarda daha iyi oluştuğu unutulmamalıdır. Aşı yaptırmadan önce doktorunuza başvurmanız gerektiği gibi aşı sonrasında da yine rutin smear takiplerinizi ihmal etmemeniz gerekmektedir.”