10 bin motosikletliye 4 ayda 31 milyon lira ceza

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir merkez ve ilçelerinde 2024 yılının başından bu zamana kadar yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne 31 milyon ceza kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, vatandaşlardan gelen motosiklet şikayetleri sonrası 2024 yılında yapılan motosiklet denetimlerini açıkladı. Yazılı olarak yapılan açıklama, 2024 yılının başından bu zamana kadar 29 bin 10 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 10 bin 10 motosiklet sürücüsüne 31 milyon 71 bin 768 lira ceza kesildi. Sadece Nisan ayında yapılan motosiklet denetimlerinde 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 motosiklet sürücüne 8 milyon 263 bin 175 lira ceza kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, vatandaşların huzur ve refahını arttırmak adına denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.