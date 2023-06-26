14 yaşındaki çocuk sahilde kayboldu, cankurtaranlar seferber oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde kaybolan 14 yaşındaki çocuk için cankurtaranlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saat sonra kaybolduğu yerin dört kilometre uzağında bulunan çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğuna kavuşan anne ise oğluna sarıldığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Yiğit K. ailesiyle birlikte tatil için İzmit’ten Karasu’ya geldi. Yiğit K., Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 12 mevkiinde kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine cankurtaran ekipleri, mesailerinin bitmesine rağmen geri dönerek suda ve karada çocuğu arama çalışmasına başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin suda arama çalışmalarına başlayacağı esnada, cankurtaranlar ATV aracı ile çocuğu kaybolduğu bölgenin yaklaşık 4 kilometre uzaklığında bulunan Kule 16 mevkiinde buldu. Yaklaşık 1 saat sonra karada bulunan çocuk, ailesine teslim edildi. Bu esnada oğluna sarılan annesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.