2024 EKPSS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurdu.

2024 EKPSS başvuruları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklama göre, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

MDK
MDK
MDK
MDK

Öte yandan, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor.