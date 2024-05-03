İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi.

İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi.

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas etti. İflas haberini duyan alacaklı olan tedarikçiler ile firma çalışanları saat 22.00 sıralarında fabrikanın mağaza ve deposuna giderek içeride bulunan koltukları tırlara yüklemeye başladılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yağmalama yapan şahısları engelledi.

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Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.