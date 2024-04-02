21 bin 45 çocuğa otizm taraması gerçekleştirildi

Otizmin küçük yaşlarda kendini belli eden gelişimsel bir bozukluk olduğunun altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, hastalığın erken yıllarda teşhis edilmesinin erken müdahale ve eğitim çalışmalarının bir an önce başlatılması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, “Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında açıklamalarda bulundu. Otizm spektrum bozukluğunun belirtilerinin yaşamın ilk iki üç yılı içerisinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çetin, “Otizmli olan insanlar fiziksel olarak diğer insanlardan farklı değildir. Hatta zaman zaman aralarından özel yeteneğe sahip ileri zeka düzeyine sahip bireyler de çıkmaktadır.” dedi

Otizm spektrum bozukluğunun her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, “Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bir çocuğunda otizm olan ailenin diğer çocuğunda da otizm görülme oranı %4-10 arasındadır. Otizm ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, her 54 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir” diye konuştu.

"Alternatif tedaviler kayba neden oluyor

Otizmli bireylerde kişiye özel tedaviler uygulandığının altını çizen Uzm. Dr. Çetin, “Otizm, ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, otizmin tek çaresi erken tanı, yoğun ve sürekli eğitimdir. Olguların genelinde hareketlilik, uykusuzluk, öfke, takıntı ve dikkat sorunu gibi problemler sebebiyle psikiyatr denetiminde ilaç kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gerekir ki, güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak aileler bu yöntemlere başvurarak ciddi maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu yöntemlere yönelmeden önce mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı kapsamında 2023 yılında Bursa’da 21 bin 45 çocuğun tarandığı bilgisini veren Uzm. Dr. Çetin, taramaların neticesinde risk tespit edilen 343 çocuktan 13’ünün otizm tanısı aldığı bilgisini verdi.