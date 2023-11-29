Esenler Belediyesi tarafından 3 yıldır sinemanın duayen isimlerini ve sinemaseverleri bir araya getiren 4. Esenler Film Festivali başlıyor. Festivale ilişkin tüm ayrıntılar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı.

15 - 19 Aralık tarihleri arasında ‘Umut’ temasıyla gerçekleştirilecek olan 4’üncü Esenler Film Festivali’nin basın toplantısı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda festivale ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Esenler Belediyesi bu festivalle birlikte çok sayıda söyleşi, panel, konser, eğitim ve özel etkinlikle sinemaseverleri de bu heyecana ortak ediyor. Festival boyunca Türk ve dünya sinemasından seçkin filmler vatandaşlar ile buluşturulacak. Festival’de aynı zamanda Gazze’de yaşananlardan dolayı Filistin seçkileri de yer alacak.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu Esenler Film Günleri etkinliğinin bu yıl festivale dönüştüğünü belirterek, “Bugün Esenler Film Günleri’nin, Esenler Film Festivali’ne döndüğü, 4’üncüsünü yaptığımız basın tanıtımımızda kültüre dair, kültür insanlarıyla ve kısa film için ödül almaya aday olan arkadaşlarımızla bir tanıtım toplantısı yaptık. Film Festivali olduk. Çünkü 3 yıldır festival gibi etkinliklerle devam ettiğimiz için bu yılı festival olarak, katılımı daha yüksek tutarak festivale dönüştürdük. Bu festival boyunca içinde hem filmlerimiz, panellerimiz, söyleşilerimiz olacak. Aynı zaman da Gazze’de yaşananlardan dolayı festivalimizde bir Filistin seçkisi olacak. Filistin özelinde bir panel ve söyleşimiz olacak. Bu yıl vefa ödülümüzü vefatının 30’uncu yılında Hulusi Kentmen’e adadık. Onur ödülümüz Osman Sınav ve Ayla Algan’a vereceğiz. Program 15 - 19 Aralık tarihleri arasında hem Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde hem de Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerimizle devam edecek” ifadelerini kullandı.