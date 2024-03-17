Kağıthane’de düzenlenen ‘Sivas Hemşehri Sahuru’ programında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Partizanlığa değil, hizmete oy vereceğiz. Çünkü trafik çilesi parti ayrımı gözetmiyor. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil, kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane’de düzenlenen ‘Sivas Hemşehri Sahuru’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra TBMM Eski Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bakan yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Sivas’ın dört bir yanını millet bahçelerimizle donattık”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Bütün şehirlerimize olduğu gibi Sivas’ımızın da dört bir yanında eserler ürettik. Bakanlık görevimde Sivas’ımızda tam 30 dev eserimizi kardeşlerimize armağan ettik. Sivas’ın dört bir yanını millet bahçelerimizle donattık. Altyapı ve üstyapıyı güçlendirdik. 10 bini aşkın sosyal konutu Sivas’ımıza kazandırdık. Binlerce riskli evin ve dükkanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Kapalı otoparkımızdan tutun da Kale projemize kadar, valiliğimizin yanındaki kütüphane, millet bahçesi, Ulu Camii etrafındaki çevre düzenlemesine, Merkez’de, Yenimahalle’de yüzlerce sosyal konutumuzun anahtarlarını Sivaslı kardeşlerimize teslim ettik. Sosyal donatılardan güneş enerjisi santrallerine, kamu binalarına kadar onlarca eserimizin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

“Hemşehrilerimizin 5 yıldır biriken dertleriyle dertleniyoruz”

İstanbul’a dair daha büyük hedefleri olduğunu dile getiren Kurum, “Bu aşkla bu sevdayla aziz İstanbul’umuza hizmet etmek için yollardayız. İstanbullu hemşehrilerimizin 5 yıldır biriken dertleriyle dertleniyoruz. Sizlerin canını hiçe sayan, verdiği vaatleri unutan, kentsel dönüşümü ciddiye almayan mevcut CHP’li İBB yönetiminden 31 Mart akşamı Sivaslı kardeşlerimizle birlikte kurtulacağız. 31 Mart’ta İstanbul’umuzu güvenli bir limana yanaştıracağız. 1 Nisan’da göreve gelir gelmez de İstanbul’da ilk önceliğimiz kentsel dönüşüm olacak. İstanbul’da 650 bin konutu dönüştüreceğiz. Projelerimizi süratle yapacağız. İstanbullu kardeşlerimizi güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

“Bu ilgisiz yönetimden dolayı İstanbul’umuz trafik sıkışıklığı yaşıyor”

Kentsel dönüşümle birlikte, ulaşım ve trafik sorununu da çözüme kavuşturacağını belirten diyen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek artık çilenin de ötesine geçti, resmen işkenceye dönüştü. Ramazan ayında bunu çok daha iyi, çok daha açık bir şekilde tecrübe ediyoruz. İftar saatlerinde İstanbul’umuzdaki trafik sıkışıklığı yüzde 85 oranlarına varıyor. Kardeşlerimiz iftar saatlerinde evine yetişmek, ezan okunmadan önce sıcacık ramazan pidesini alıp evine varmak, huzur içinde orucunu açmak istiyor. Ama bu ilgisiz yönetimden dolayı İstanbul’umuz trafik sıkışıklığı yaşıyor. Evine varamıyor; eşiyle, çocuklarıyla aynı anda orucunu açamıyor. İstanbullu hemşehrilerimin ömründen ömür çalan bu trafik çilesini bitireceğiz. Bunu da 1 Nisan’dan sonra yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla yapacağız. Milletimizin kararı, azmi, arzusu doğrultusunda, 31 Mart Gecesi fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. 1 Nisan sabahı İstanbul bu hantal ve ihmalkar anlayıştan tamamen kurtulacak.”

“Partizanlığa değil, hizmete oy vereceğiz”

Demokrasinin yerelde başladığını söyleyen Kurum, “Demokrasi yerelde başlar anlayışıyla, demokrasimizin güçlenmesi, şehirlerimizin kalkınması için milli irademizi sandığa yansıtacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi, tercihimizi yine eserden, gerçek belediyecilikten yana; yine milletten, İstanbul’dan yana kullanacağız. Ancak, o güne kadar benim Sivaslı kardeşlerimden bir ricam var. Lütfen, gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayalım. Tüm kardeşlerimizin gönüllerine girelim. İstanbul bizim. İstanbul hepimizin. Dünyanın gözbebeği olan bu şehrin yükünü hep birlikte sırtlanacak, bu şehri, yaşam kalitesiyle, güvenli binalarıyla, tarihi mirasıyla dünyanın en yaşanılır kentlerin arasına en üst sıralara taşıyacağız. Bunun için, gelin, İstanbul hayalimizin etrafında hep birlikte kitlenelim. Oy kullanırken, İstanbul’a, geleceğine, vizyona, projeye, esere, hizmete, emeğe oy verelim. Oy kabinine girdiğimizde karşımızda iki seçenek olacak! Ya hayatımızı her anıyla kolaylaştıracak olana ya da günden güne zorlaştıranlara oy vereceğiz. Ya İstanbul’u ihya etmeye çalışana, ya da 5 yıldır olduğu gibi İstanbul’u imha etmeye çalışanlara oy vereceğiz. Partizanlığa değil, hizmete oy vereceğiz. Çünkü trafik çilesi parti ayrımı gözetmiyor. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil, kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz. Yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz” ifadelerine yer verdi.