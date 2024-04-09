AK Partili Gider: Daha çok yürüyecek yolumuz var

AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının bir gün öncesinde parti binasında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, “Bu bayram süresince siyaset konuşmayın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, akrabalarınızla, dostlarınızla, kardeşlerinizle mutlu bir bayram geçirin. Bayramı bayram tadında, bayram havasında yaşayalım. Bayramdan sonra daha çok yürüyecek yolumuz var. Hep birlikte yürüyeceğiz. Hepinize hayırlı bayramlar” dedi.

Bayramlaşma programına, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında partililerin Ramazan Bayramını kutlayan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, “Bugün Ramazan’ı şerifin sonuna geldik. Mübarek ramazan bayramını, ramazan ayını bayramla taçlandırmak için bu güzel bayramlaşma programında bir araya geldik. Ramazan ayı boyunca yaptığımız dualar, ibadetlerimiz kabul olmasını temenni ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını, yüce rabbimizden niyaz ediyoruz” dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, “Bu bayram süresince siyaset konuşmayın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, akrabalarınızla, dostlarınızla, kardeşlerinizle mutlu bir bayram geçirin. Bayramı bayram tadında, bayram havasında yaşayalım. Bayramdan sonra daha çok yürüyecek yolumuz var. Hep birlikte yürüyeceğiz. Hepinize hayırlı bayramlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma programı sona erdi.