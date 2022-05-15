Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

“YABANCIYA SATIŞ ÜLKEMİZDE BİR SÜRELİĞİNE DURDURULMALI”

Silivri Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök, ilçe genelindeki ev satış fiyatlarının ve kiralama fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirtti. Altınkök yaptığı açıklamada “Silivri’de artık 1 Milyona ev bulamazsınız. Birçok ülkenin yaptığı gibi yabancıya satış ülkemizde bir süreliğine durdurulmalı. Beklenti kalmayınca fiyatlar da normal seviyelere gelecektir” dedi.

“SİLİVRİ’DE ARTIK 1 MİLYONA EV BULAMAZSINIZ”

Altınkök, yaptığı açıklamada “Bugün bildiğimiz Silivri’de artık 1 Milyona ev bulamazsınız. Ev fiyatları tamamen konut piyasasındaki arza alıcıya göre belirleniyor. Kesin alıcı bir müşteri gelir, sizin 1 M vermeyeceğiniz eve 1.5 M verir diyerek fiyat konuluyor her yere. Bunun sonucunda satışlar şimdiden durma noktasına gelmiş durumda. Panik alımı yapan birkaç yerli müşteri dışında yatırımcılar bile oldukça azaldı. Birçok ülkenin yaptığı gibi yabancıya satış ülkemizde bir süreliğine durdurulmalı. Beklenti kalmayınca fiyatlar da normal seviyelere gelecektir hızla” dedi.

“İSTENİLEN KİRALAR, KİRALAMA FİYATLARININ ÇOK ÜZERİNDE”

“Kiralık tarafındaki sorun çok daha karmaşık” diyen Altınkök, sözlerini şöyle sürdürdü,” Yıllık enflasyon yüzde 150‘nin üzerinde. Bölgemizdeki ev sahiplerinin önemli bir kısmı evlerine istedikleri kiralar, kiralama fiyatlarının çok üzerinde. Gerçek tüfe oranları açıklanmadıkça kiralık sorunu da her gecen gün daha zor çözülmez bir duruma gelecektir.”

