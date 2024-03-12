Ankara Büyükşehir Belediyesinden Ramazan kumanyası ve sıcak yemek ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayına özel iftarlık kumanyalar hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 30 gün boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Kızılay, AKM, OSTİM Metro İstasyonları ile Dikimevi, Beşevler ANKARAY İstasyonları ve Ulus Atatürk Heykeli olmak üzere toplam 6 noktada kumanya dağıtımı yapacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Hacı Bayram-ı Veli Camii ile Kızılay Güvenpark’a kurulan mobil mutfaklarda sıcak yemek ikramında bulunulacak.

"Mobil mutfaklarda sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz"

Ramazan ayı boyunca uygulanacak kumanya ve sıcak yemek ikramını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

“Amacı dışında kullanımı ve hijyen sorunları nedeniyle bu sene de iftar çadırı yerine, ihtiyaç sahibi olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza evde sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. İftar vakti sokakta olan vatandaşlarımız için ise 6 merkez noktada kumanya dağıtımı yaparken Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Güvenpark’ta kurduğumuz mobil mutfaklarda sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz.”

İlk gün sandviç, hurma, su ve meyve suyu ile çorba ve nohutlu pilavın yer aldığı kumanya ve sıcak yemek paketlerinin içeriğinin günlük olarak değişeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak 6 noktada kumanya ve 2 noktada Kızılay ile Ulus bölgelerinde BelPa Mutfak’ta pişen sıcak yemekleri Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Ayrıca kentimizde 10 ekiple de 60 lokasyonda kumanya dağıtılacak” diye konuştu.