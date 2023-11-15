Ankara'da sel ve taşkınlara karşı menfez ve dere geçiş köprüleri yapımı sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sel ve su taşkınlarının sıkça yaşandığı riskli bölgeler başta olmak üzere başkentin birçok noktasında program dahilinde menfez ve dere geçiş köprüsü yapımına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, su taşkını ve sel felâketlerine karşı 18 ilçede toplam 144 noktada başlattığı menfez ve çay geçiş köprüsü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkent genelinde yıpranan, yetersiz kalan ya da kullanılamayacak hâle gelen menfez ve dere geçiş köprüleri yenilenirken, daha önce önlem alınmayan riskli noktalarda da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla deprem yönetmeliklerine ve karayolu standartlarına uygun olarak yeni imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen işleri Daire Başkanlığı Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yerleşim yerlerinin yağışlar sebebiyle oluşan afetlerden etkilenmesini minimum düzeye indirebilmek, kullanım ömrünü tamamlamış ve boyutları nedeni ile kazalara sebebiyet veren çay geçiş köprülerinin yerine dere yatakları ile taşkın bölgelerinde ulaşımın kesintisiz, güvenli ve konforlu olması amaçlanıyor.

İhalesi tamamlanan 18 ilçede çalışmalar sürerken, bugüne kadar 80 menfez ve 15 çay geçiş köprüsünün imalatı yapıldı. 2 menfez ve 12 çay geçiş köprüsünün ise yapımı devam ediyor.

Haymana ilçesinde ise çay, dere ve akarsu yatakları ile riskli bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda bir U kanalının imalatının aralık ayında tamamlanması hedefleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından onaylanan projelerin hayata geçirilmesiyle merkez ve ilçelerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı korunurken, muhtemel can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.