Anthony Taylor'ın, A Milli Takım ile Türk takımlarına karşı karnesi!

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin hakemi Anthony Taylor, bugüne kadar A Milli Takım’ın 2, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in ise 1’er maçını yönetti.

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın İngiliz hakem Anthony Taylor, daha önce A Milli Takım’ın 2, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in de 1’er müsabakasında düdük çaldı.

A Milli Futbol Takımı, 45 yaşındaki hakemin yönetiminde 2018-2019 sezonunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’yı konuk ettiği maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda deplasmanda Hırvatistan’ı tek golle geçmeyi başardı.

Beşiktaş’ın, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz şekilde grup aşamasını tamamladığı dönemde, konuk olduğu Porto’yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem, son olarak da Galatasaray’ın, bu sezon Şampiyonlar Ligi grupları öncesi play-off turunda deplasmanda Molde’yi 3-2’lik skorla yendiği maçta düdük çaldı.

Türk takımları, Taylor’ın yönettiği müsabakalarda tek mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Başakşehir’in deplasmanda Sporting Lizbon’a 3-1 kaybettiği mücadelede aldı.