Atlı polislerden Maçka Parkı’nda korona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü atlı polisleri, Maçka Demokrasi Parkı’nda yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde korona virüs tedbirlerini hatırlatan polis, uyarılarda bulundu. Oyun oynayan çocukların da dikkatini çeken atlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Atlı polislerden Maçka Parkı’nda korona virüs denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü atlı polisleri, Maçka Demokrasi Parkı’nda yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde korona virüs tedbirlerini hatırlatan polis, uyarılarda bulundu. Oyun oynayan çocukların da dikkatini çeken atlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı’nda devriye gezdi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocukların da atları sevdiği gözlemlendi.

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