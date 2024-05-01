Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.