Büyükçekmece’de lüks villada cinayet

Büyükçekmece’de lüks bir villada İranlı bir adam darp edildikten sonra silahla öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bu sırada evdeki kadın ve adam kaçtı ve yakında bulunan metruk villaya girerek üstünü değiştirdi. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarını da inceleyerek biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.
Villaya giren polis ise vücudunda darp izleri bulunan İranfar’ın silahla öldürüldüğünü belirledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede ve söz konusu alanlarda delil araştırması yaptı.Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 21:37