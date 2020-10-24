Büyükçekmece’de lüks villada cinayet

Büyükçekmece’de lüks bir villada İranlı bir adam darp edildikten sonra silahla öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi Fesleğen 2 Sokak içerisinde bulunan lüks bir villada gerçekleşti. İddiaya göre, 59 yaşındaki İranlı Ali Reza İranfar’ın bir arkadaşı villaya gelerek İranfar’ı sordu. İçeride bulunan kadın İranfar’ın evde olmadığını söyledi. Kadının hareketlerinden şüphelenen İranfar’ın arkadaşı polise haber verdi.

Bu sırada evdeki kadın ve adam kaçtı ve yakında bulunan metruk villaya girerek üstünü değiştirdi. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarını da inceleyerek biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Villaya giren polis ise vücudunda darp izleri bulunan İranfar’ın silahla öldürüldüğünü belirledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede ve söz konusu alanlarda delil araştırması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 21:37