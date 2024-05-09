Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.