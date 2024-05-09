Yılmaz'dan 'Borç Tablosu' İddialarına Sert Cevap

Yılmaz, görev süresi boyunca belediye meclisinden aldıkları yetkiyle herhangi bir kredi kullanmadıklarını ve hiçbir faiz ödemediklerini belirtti. "2019 yılında CHP'li yönetimden devraldığımızda borçluluk oranı %145 idi, biz bu oranı %28'e düşürerek devrettik," diyen Yılmaz, yaptıkları yatırımlar ve kazandırdıkları taşınmazlar sayesinde mali yapısı güçlü bir belediye bıraktıklarını söyledi. Ayrıca, çoğunluğu iş makinesi ve kamyonlardan oluşan araç envanterinin %100 arttığını ifade etti.

Yılmaz, gerçek dışı rakamlarla halkı yanıltanlara karşı cevaplarının ve çağrılarının olacağını duyurdu. "Cumhur İttifakı olarak meclise önerge vererek bağımsız bir denetimle gerçek rakamların ortaya çıkmasını sağlamak istiyoruz," diyen Yılmaz, bu süreçte şeffaflığın önemini vurguladı.

Yılmaz, ayrıca bu konuları her platformda tartışmaya hazır olduğunu belirterek, "Açık oturumda da bu iddiaları masaya yatırmaya ve gerçekleri Silivri halkı ile paylaşmaya hazırım," dedi..

HABERİN VİDEOSU İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ