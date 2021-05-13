E-5 karayolunda üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

E-5 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Küçükçekmece-Bahçelievler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
E-5 trafiği tek şeride düştü
Yaralı taksi şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, E-5 karayolunun Bahçelievler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Öte yandan ticari taksi şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.