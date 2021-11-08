Ruhsatı sayesinde ölümden dönen şoför, dehşet anlarını anlattı

Kağıthane’de usulsüz kart kullandığı için uyardığı yolcu tarafından bıçaklanan İETT şoförü dehşet anlarını anlattı. Saldırıya uğraya Özer Güleryüz "Hayatımı ruhsat ve cam kurtardı" dedi.

Şirintepe’de dün yaşanan olayda 27 T sefer numaralı Şirintepe - Şişli seferini yapan otobüs şoförü Özer Güleryüz, bir yolcunun başkasına ait istanbulkartı kullandığını fark etti. Yolcuyu uyaran şoför, kendi kartını kullanması gerektiğini söyledi. Ancak elindeki kartlardan birini basan yolcu, şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Son durağa yaklaştıkça araçtaki yolcular birer birer indi. Son durakta inmek için hareketlenen şahıs ise, şoförün yanına gelerek tartışmaya başladı. Elindeki bıçakla şoförü saldıran zanlı, araç içi kameralarına da yansıdı. Şoförü ani bir hareketle bıçaklayan şahıs, daha sonra açık olan kapıdan kaçarak uzaklaştı. Şoför Güleryüz, bıçak darbesinin cebinde taşıdığı ruhsata denk gelmesiyle ölümden döndü.

Karakola giden şoför, saldırgandan şikayetçi oldu.

Dehşet anlarını anlatan şoför Güleryüz, “Dün sabah saat 08:35 sıralarında bıçaklı saldırıya uğradım. Bu arkadaşımızı ben Mecidiyeköy’den aldım. Bu arkadaş yanlış paso bir bayanın pasosunu kullanıyordu. Arkadaşı uyardım dedim ki, bunu kullanma yetkiniz yok kendi kartınızı kullanın. O da ’herkes kullanıyor’ dedi. ’Normal kartını çıkar bas’ dedim. ’Ben bu kartı iptal ediyorum dedim’ ve butona bastım. Sonra cebinde birkaç tane İstanbulkart vardı onları çıkardı. Onlardan bir tanesini bastı sonra geçti arkama oturdu. Başka bir şey yok. Ondan sonra ineceği esnada araçta 5-6 kişi yolcu vardı onlar bir durak önce indi. Sanki hepsi anlaşma gibi 5-6 kişi birden indi. Bu arkadaşta arkamdaydı, araç sürdüğüm için fark etmedim. Geldi yanıma neden kartı iptal ettin dedi. Ben de ’iptal ederim çünkü size ait olan bir şey değil bu’ dedim. ’Nişanlımın kartı o’ dedi. Ben de ’o bir bayan kartı siz kullanamazsınız’ dedim. Ondan sonra bıçağı çıkararak göğsüme soktu. Sokar sokmaz irkildim. Orada da Allah’tan aracın ruhsatı vardı. Bu tarafa çekilince buradan bana saldırmaya başladı. 3-4 defa bıçağı salladı. Çekilmezsem o bıçak ya kalbime ya yüzüme bir yerime denk gelecekti. Bıçak da büyük bir bıçaktı. Orada büyük bir mücadele ettik. O esnada zaten camda kırıldı. Bu camda olmasaydı o bıçak direk bana gelirdi. Çünkü cam birazcık da olsa onu etkiledi. O anda kapıyı kapatayım içeride kalsın deyince ayağını koydu ve kaçtı gitti. Peşinden koştum ama yetişemedim" ifadelerini kullandı.

Zanlının yakalanmasını isteyen şoför Güleryüz, "Bu arkadaşın yakalanmasını istiyorum. Derdi neymiş? Benimle ilgili bir sorunumu var acaba? Çünkü ben kimseyle bir sorun yaşamıyorum. 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Kimseyle silahlı, bıçaklı bir tartışmam olmadı. Biz ekmeğimiz için çıkıyoruz akşam evimize geliyoruz” dedi.

‘Hayatımı ruhsat ve cam kurtardı’

Hayatını ruhsat ve camın kurtardığını kaydeden Güleryüz, “ Benim hayatımı ruhsat ve cam kurtardı. Buradan soktuğu için öncelikli ruhsat kurtardı. Ruhsat olmasaydı darbe almıştım. O zamanda hiçbir şey yapamazdım. Bana buradan öldürecek gibi vurdu. Korkutacak bir şekilde yapmadı, bana sanki öldürmek için geldi” şeklinde konuştu.