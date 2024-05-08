Alkollü sürücü hem ehliyetinden oldu hem de para cezasına çarptırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde alkollü araç kullanarak denetime yakalanan sürücüye toplam 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı.

Alkollü sürücü hem ehliyetinden oldu hem de para cezasına çarptırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde alkollü araç kullanarak denetime yakalanan sürücüye toplam 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamada durdurulan araç sürücüsünün; 1.02 promil alkollü olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü hakkında ‘Alkollü Araç Kullanma’ maddesince 6 bin 439 TL, ‘Muayenesi Yapılmamış Araçla Trafiğe Çıkmak’ maddesince 3 bin 135 TL olamk üzere toplamda 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı. 1.00 promil üzeri alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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