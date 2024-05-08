Silivri'de 'Hayatla Yarışılmaz' Afişleri ile Trafik Güvenliği Vurgusu

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, trafik güvenliğini artırmak ve sürücü ile yayaların trafik kurallarına olan dikkatini keskinleştirmek amacıyla bir farkındalık kampanyası başlattı. "Hayatla Yarışılmaz" sloganı taşıyan afişler, ilçe genelindeki resmi kurumlar ve yoğun olarak kullanılan toplu yaşam alanlarına asıldı.

Bu kampanya ile trafik düzeninin sağlanması ve trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulanıyor. Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, afişlerin sürücüler ve yayalar tarafından kolayca görülebilecek noktalara yerleştirildiği belirtildi.