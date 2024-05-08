Silivri'de 'Orman Benim' Farkındalık Etkinliği

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Orman Benim” sloganı ile 81 ilde ve bütün ilçelerde, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için bir program düzenlendi. Program kapsamında Silivri’de de etkinlik düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve kurum amirlerinin katıldığı etkinlikte orman yangınlarına sebep olan arıkları toplandı.