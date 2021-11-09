Uluslararası dev tatbikat için hazırlıklar tamam

Tekirdağ’da gerçekleşecek olan uluslararası AB MODEX-TR-Tekirdağ saha tatbikatı için hazırlıklar tamam.

AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından, muhtemel afet ve acil durumlarda, ülkede gelecek Uluslararası Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekiplerinin, ülkeye giriş prosedürleri, ulaşım imkanları ve zaman ölçümü, acil durumlara ortak müdahale, iletişim, haberleşme ve bilgi sistemlerinin kullanımı, kendi kendine yeterlilik ve ulusal ekiplerle birlikte çalışabilme kabiliyetleri, ekipler arası koordinasyon, eğitim, tatbikat ve deneyim kazanımı gibi konularda imkan ve kabiliyetlerini test etmek maksadıyla modül tatbikatları kapsamında 10-15 Kasım 2021 tarihlerinde Tekirdağ’da gerçekleşecek olan AB MODEX - TR - Tekirdağ saha tatbikatı için hazırlıklar tamamlandı.

Çeşitli illerden gelerek, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesinde konumlandırılan AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tatbikat ile ilgili burada gerekli son çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleşecek olan uluslararası dev tatbikata aynı zamanda yabancı ülkelerden de ekiplerin katılımı olacak.

Yine tatbikat kapsamında Tekirdağ’da farklı bölgelerde de çalışmalar yapılarak hazır hale getirildi. Tatbikata katılan ekipler senaryo çerçevesinde meydana gelecek depremde enkaz altına kalan yaralılara en hızlı bir şekilde ulaşarak, yaralıları sahra hastanelerine taşıyacak. Tatbikat kapsamında yeni arama kurtarma cihazları da denenecek.