Atamızı En Sevdiği Oyunlarla Anlamak

Okul önünde saat 9.05’te saygı duruşu ile başlayan etkinlikler okul Konferans Salonu’nda günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Öğrenciler Ata’mızın en sevdiği şarkıları seslendirirken, Mektebim Koleji öğretmenleri de solo performanslar sergiledi. Son Balo isimli vals ve zeybek gösterisi ise etkinlikte duygu dolu anları zirveye taşıdı.

İlk kez veli katılımına da açık olarak düzenlenen 10 Kasım Etkinliği sonrasında veliler duygularını gizleyemezken, öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini ilettiler.



Son Balo isimli gösteri, gün içinde Silivri Vega AVM’de de tam üç kez gerçekleştirildi. Program akışında bir oyun planlanırken, AVM yetkilileri ve seyircilerin istekleri doğrultusunda öğrenciler gösteriyi iki kez daha oynadı. İzleyicilerin ve AVM çalışanlarının büyük beğenisini toplayan Son Balo gösterisi, Atatürk’ün ölümünden sekiz ay önce, Bursa’da adına düzenlenen bir yemekte yaşananları konu ediniyor. Yemeğin davetlileri Atatürk’ün ağırlaşan sağlık durumundan dolayı geceye katılması konusunda umutsuzken, bir anda Atamızın salona girip, hanımefendilerden biri ile Vals yapmasını, ardından toplu Vals’e katılmasını ve en sonunda da modern dünyanın dansı Vals’ten sonra bizim kahramanlık oyunumuz Zeybek’i de son derece canlı bir şekilde oynayarak seyirciye yaşattığı duygu yoğunluğunu Mektebim Koleji öğrencileri sayesinde Vega AVM’deki izleyiciler de yaşadı.

Son Balo Gösterisi eşliğinde Mektebim Koleji öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Objeleri ve İllüstrasyonları sergisi de izleyenlerce tam not aldı.