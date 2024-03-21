Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.

Yüksek yargıda seçim maratonun ilk ayağı tamamlandı. AYM’nin 18. Başkanı Zühtü Arslan’ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan’da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci gerçekleştirildi. 15 üyeden 9’unun oyunu alan Kadir Özkaya, AYM’nin 19. Başkanı oldu. Rakibi Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

Kadir Özkaya kimdir

Kadir Özkaya, 12 Ağustos 1963 tarihinde Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Evli ve iki çocuk babası. Kadir Özkaya, 21 Mart’ta yapılan seçimde Zühtü Arslan’ın yerine AYM’nin yeni başkanı seçildi.