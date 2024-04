Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal: 'İmza Ormanı Projemizi başlatıyoruz'

TAKİP ET

Genel seçimlerde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Yukup Türkal, “100. Yıl İmza Orman Projemizi başlatıyoruz. Var mısınız binlerce hayalimizi topraklarımızda yeşertmeye? Ağacı yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın” dedi.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Yakup Türkal’ın Ankara’da düzenlediği iftar programında geçmiş dönem bakanları, iş adamları, sanayici, bürokrat, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında İmza Orman Projesi başlattıklarını duyuran Türkal, projenin kardeşçe yaşamanın en büyük hayali olduğunu vurguladı. ATO Congresium’da düzenlenen iftar programında konuşan Türkal, “13. Dönem Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı sürecimde desteklerini YSK’ya giderek imzalarıyla gösteren her vatandaş için bir fidan dikme sözü vermiştim. Ankara Keçiören Bayraktepe’de binlerce vatandaşın katılımıyla Yakup Türkal 100. Yıl İmza Ormanı’nı oluşturduk ve verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. O gün birlikte hayalimizi bir ormana dönüştürdük. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 81 ilimizi ve yurt dışında Türklerin yaşadığı bölgeleri 100 İmza Ormanı’yla buluşturarak birlik ve beraberlik yolundaki imzamızı tüm dünyaya atacağız” ifadelerini kullandı.

“İmza Ormanları kardeşçe yaşamanın hayalidir”

Türkal, Şair Nazım Hikmet’in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" sözünden ilham aldığını belirterek, “Toprağa kavuşturduğumuz her fidanın kardeşliği ve farklılıkların ahengini temsil etmesini amaçlıyoruz. Tabiat ananın içinde bulundurduğu canlıları, hava, su, toprak ile koşulsuz şartsız sarmalayıp yaşam kaynaklarını sunması gibi devletimizin de her bir vatandaşı yüksek bir refah seviyesi sunacak imkanlarla kucakladığı bir Türkiye hayal ediyoruz. İmza Ormanlarının ilhamı bu düşlerden filizlenmiştir. Ormanlar bize gösterir ki, içinde bulunan her canlı ormanın değerine değer katar. Bazen bir orkestra gibi rüzgarıyla, ahengiyle, canlılığıyla ve en önemlisi bir arada yaşamaktan güç almasıyla mutlak bir uyum içinde var olur. İmza Ormanları da din, mezhep, etnik köken veya diğer farklılıkların beraberlik içinde ve kardeşçe yaşamasının hayalidir. Bir toplumun toprağa yeni düşen bir fidana emek verip onu büyütürcesine şefkat ve hoşgörü ile yaşamasının umudunu temsil eder” dedi.

“İmza Ormanı Projemizi başlatıyoruz”

İmza Ormanlarının farklılıkların beraberlik ve kardeşlik içinde yaşandığı bir hayalin somutlaşması olduğunu vurgulayan Türkal, şunları kaydetti:

“Bu projede binlerin bir araya gelerek hayalimizi gerçekleştirmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Ağaçlar yaşasın ki insanlar yaşasın, insanlar yaşasın ki devlet yaşasın. Şimdi bu hayale ortak olacak binlerin bir araya gelme heyecanı ve beraberliğin içimizde oluşturduğu coşku ile 100. Yıl İmza Orman Projemizi başlatıyoruz. Var mısınız binlerce hayalimizi topraklarımızda yeşertmeye? Ağacı yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın.”