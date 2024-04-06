Bağımsız Hekimler Birliği, Bursa Tabipler Odası seçimleri için adayları tanıttı

Bağımsız Hekimler Birliği, 21 Nisan’da yapılacak olan Bursa Tabip Odası seçimleri için adayları tanıttı.

21 Nisan’da yapılacak olan Bursa Tabip Odası seçimleri için Bağımsız Hekimler Birliği üyesi doktorlar adaylarını tanıttı. Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Bursa Tabip Odası Başkan adayı Ünal Kurtoğlu, Bursa Tabip Odası’nın yıllardır aynı yöntemleri tekrar tekrar deneyerek farklı sonuç almaya çalıştığını söyledi.

Hekimliğin bir sanat olduğunu belirten Bursa Tabip Odası Başkan adayı Ünal Kurtoğlu, “Hekimlik çok önemli bir meslek. En zor zamanlarda milletimize yardımcı olan en zor zamanlarda yoğun bir şekilde emek sarf edilerek yapılan bir sanat. Hekimlik bir sanat ve biz bilim insanıyız sanat yapıyoruz. Ama yıllar içerisinde hekimlik gittikçe zorlaşmaya başladı. Hekimlikle ilgili hem maddi hem de manevi zorluklar her geçen gün arttı. Hekimler bu problemleri yaşarken problemlere çözüm üretmek için yola çıktılar ve çeşitli dernekler, sendikalar kurdu. Problemlerin çözümünde dernekler ve sendikalar önemli görev üstlendi, çözümlere ortak oldu. Türk Tabipler Birliği bizim çatı örgütümüz ve her demokratik ülkede olması gereken anayasal bir kurum, bir kamu kuruluşu. Toplumda bir sivil toplum örgütüymüş gibi durumda ve yıllar içinde toplumda karşılığı zayıfladığını görüyoruz. Hekimler Türk Tabipler Birliği’ne üye olmuyorlar. Yalnızca zorunluluktan özelde çalışanlar üye oluyor. Devlet hastanelerinde çalışanların çok azı üye. Türk Tabipler Birliği’nin hem hekimler gözünde hem de halkımız gözünde zayıflamasına ve etkisiz hale gelmesine sebep oluyor. Biz Türk Tabipler Birliği’nin daha etkin, hem hekimler gözünde hem de halk gözünde daha güçlü bir konuma getirerek çözümün parçası, çözümle danışan bir kurum haline getirmeye çalışıyoruz. Türk Tabipler Birliği yıllar içerisinde uygulamalarıyla etkisiz hale geldi. Problemleri hukuk yönüyle çözmeye çalışıyor ve mahkemelere veriyor. Mahkemeler yıllarca sürüyor. Sorunlar çok yavaş çözülüyor ya da çözülemiyor. Bir de eylem çağrıları yapıyor. Tabip Odası yıllardır aynı yöntemleri tekrar tekrar deneyerek farklı sonuç almaya çalışıyor. Tabip Odası daha güçlü bir şekilde çözüm yollarını araması gereken bir kuruluş. Türk Tabipler Birliği’nin güçlü olduğu zaman bunu yapabileceğini düşünüyoruz ve hekimlerde de halkımızda da bu farkındalığı oluşturmak için yola çıktık. Bursa’daki Tabip Odası seçimlerinde adaylar oluşturarak, hekimlere başka bir bakış açısı da var. Başka hekimlerle seçebilirsiniz, seçeneğiniz var diyerek yola çıktık. Arkadaşlarımıza kendimizi anlatmaya çalışıyoruz ve arkadaşlarımıza aynı yöntemleri tekrar deneyerek farklı sonuç alamayacağımı biliyoruz. Biz farklı yöntemler deneyeceğiz. Değiştirin, yenilik yapın ve farkı görün istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından adaylar birer birer tanıtıldı.