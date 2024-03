Bakan Göktaş'ın katılımıyla BAREM Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi hizmete açıldı

TAKİP ET

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve Türkiye’nin en büyük sosyal belediyecilik projesi kabul edilen Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde faaliyet gösteren Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla hizmete açıldı. Merkezi oldukça beğendiğini ifade eden Göktaş, BAREM’i Türkiye’nin en özel projelerinden biri olarak nitelendirdi.

Demirtaş Mahallesi’nde toplam 20 bin 140 metrekare alana inşa edilen Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesinde yer alan Engelli Bakım Merkezi (OBAM), Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) ve Huzurevi bölümleri ile Türkiye’de bir ilk proje olarak Bursa’ya kazandırıldı. Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Bursa’nın Darülaceze’si olarak gösterilen BAREM’i ilçeye kazandırarak hizmet kalitesini klasik belediyecilik anlayışının çok ötesine taşıyan Osmangazi Belediyesi, bu önemli tesis bünyesinde yer alan Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi bölümlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile hizmete açtı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Bakan Göktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Dündar: “Her bireyin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz”

BAREM’in açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini belirterek, “Sosyal belediyeciliği, sosyal yardımların ötesinde toplumun her kesimine el uzatan, ailenin, kadınların ve gençlerin tüm ihtiyaçlarının gözetildiği bir bilinçle ele alıyoruz. ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla toplumun tüm fertlerinin Osmangazi’de huzurlu bir yaşam sürmesi için örnek projeleri hayata geçirdik. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için yaptığımız yatırımlarla belediyemize ait Aile Sağlığı Merkezi sayısını 28’e çıkardık. Merkezden kırsaldaki en ücra mahallemize kadar her bir bireyin yaşam kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte; açılışı için bir araya geldiğimiz BAREM de bu gayretli çalışmalarımıza en güzel örnek” dedi.

“BAREM Türkiye’de bir ilk”

BAREM’in büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “Merkezimizde 200 yatak kapasiteli huzurevi, 150 kişiye hizmet veren Alzheimer Bakım Merkezi ve 150 kişiye hizmet veren Engelli Bakım Merkezi bulunuyor. Kompleks bünyesindeki Engelli Bakım Merkezi’mizi TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla daha önce hizmete açmıştık. Şimdi de Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi bölümlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. En önemli hedefimiz varlıklarıyla bize güç veren yaşlılarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri. O yüzden 200 yatak kapasiteli huzurevi bölümümüzde yaşlılarımız için her türlü ihtiyaç düşünüldü. Aynı çatı altındaki bir diğer hizmetimiz de aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek Alzheimer Bakım Merkezi. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer ve benzeri demans türleri maalesef yaşlı nüfusun artmasıyla giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Ülkemizde Alzheimer hastalığına ilişkin farkındalık düzeyi artsa da, hala birçok kişi bu hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip değil. İşte bu noktada Alzheimer hastalığı olan bireylerin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu bakım ve destek hizmetleri büyük önem taşıyor. Bu noktada hizmete açtığımız Alzheimer Bakım Merkezi’nin de Bursa’mızda önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Göktaş: “Türkiye’nin en özel projelerinden”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada BAREM’in Türkiye’nin en özel projelerinden biri olduğuna vurgu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu merkezimiz, huzurevinin yanı sıra, Alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlarımız için çok yönlü bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor. 500 kişilik kapasiteli merkezimizle; Bursa’mızın Darülacezesi olarak, gurur duyuyoruz. Toplam 200 kişi kapasiteli 112 odamızı yaşlılarımızın hizmetine açtık. Merkezimizde, yaşlılarımızın yanı sıra 300 kişilik kapasiteyle hasta ve engellilere özel bölümler oluşturduk. Özellikle Alzheimer ve otizm gibi uzmanlık gerektiren bakım süreçlerinde ailelerin sorumluluğunu paylaşıyoruz. Alzheimer Bakım Merkezimiz ALBAM’da, hastalarımıza bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor, sosyalleşmelerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak, aileyi merkeze alan bir anlayışla böylesi önemli tesislerin sayısını artırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“128 bin yaşlımızın sosyal bakımını gerçekleştirdik”

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hayata geçirilen projelerle Türkiye’nin dört bir yanında yaşlıların yanında olduklarını dile getirerek, “Yaşlılarımızın ait oldukları sosyal ortamdan kopmadan, ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla sosyal politikalarımızı oluşturuyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu çerçevede 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibarı ile 38 bin kapasiteli 458 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı sakinlerimize hizmet sunuyoruz. Bursa’da da 13 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 4 umut evimiz ve 10 huzurevimizle yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Bu çerçevede Bursa’da evde bakım yardımından 16 bin vatandaşımız faydalanmaktadır” diye konuştu.

“Mustafa Başkanımızla Osmangazi’ye değer katmayı sürdüreceğiz”

“Yeni dönemde de Mustafa Dündar Başkanımızla Osmangazi’ye değer katmayı sürdüreceğiz” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Göktaş, “22 yıldır ülkemizin umut dolu yarınları için çalışıyor, milletimizden aldığımız güçle her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Şuna yürekten inanıyorum ki, gücümüzün sırrı; birlik beraberlik ruhumuz, kardeşlik duygumuz ve sizlerin dualarında saklıdır. Yeni dönemde de Mustafa Dündar Başkanımızla Osmangazi’ye değer katmayı sürdüreceğiz. 4. dönemine hazırlanan Başkanımıza canı gönülden başarılar diliyoruz. Biz de Bakanlık olarak, başkanımızın her daim yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakımızla Türkiye Yüzyılı’nda Bursa’yı her alanda güçlü bir şehir haline getirmek için çalışacağız. 1 Nisan sabahı, inşallah Bursa, gerçek belediyecilik diyerek bu yolda ilerleyişimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti belediyelerinin yerel yönetimlerde her gün yeni bir başarı hikayesine imza attığını ifade ederek, “Az önce Yunuseli Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ana kucağını açtık. Şimdi ise Osmangazi Belediyesi’nin insana, yaşlıya ve çocuğa dokunan bugün burada hayata geçirdiği Alzheimer hastaları ve yaşlılarımıza hizmet veren merkezdeyiz. Belediyecilik, yol, altyapı ve yatırım hizmetleri ama bunların yanında sosyal ve gerçek belediyeciliği AK Parti’yle tanımış olduk. İnşallah Büyükşehirde Alinur Aktaş, Osmangazi’de ise Mustafa Dündar Başkan ile yolumuza devam edip gerçek belediyeciliğe devam diyeceğiz” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da konuşmasında, “İnsan mahlukatın en şerefli varlığıdır. Her şeyin en iyisine, güzeline layıktır. Dünyada sevgi saygı gibi pek çok hasletin kendi ve yaşadığı toplumda vuku bulmasını ister. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği şu öğüt anlatır. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdünde gördüğümüz hikmet dolu sözler bugünün dünyasına ve bizlere aslında neyi öncelikli olarak ele almamız gerektiğini gösteriyor. Büyüklerimiz dün ile bugün arasında köprü kuran gelenek ve göreneklerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, en büyük değerlerimizdir. Ömrünün büyük bir kısmını topluma hizmetle geçirmiş insanların yaşlandıkları ve bakıma ihtiyaç duydukları dönemde insan onuruna yakışır bir şekilde toplumda bütünleşmesi ve daha aktif olmasını sağlamak temel amacımızdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz son 22 yılda yaşlılara yönelik evde bakım, gündüzlü ve yatılı bakım gibi önemli hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere belediyelerimiz, özel huzur evleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla verilmektedir. Osmangazi Belediyemizin inşa ettiği Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin Bursa’ya hayırlı olmasını diliyorum. Osmangazi Belediye Başkanımızı bu güzel projeden dolayı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Aktaş: “Artık hiçbir şey eskisi gibi değil”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Osmangazi Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında güzel bir hizmetinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Belediyelerin son yıllarda önemli hizmetler kazandırdığına dikkat çeken Aktaş, “Belediyeler, bundan 20-25 yıl öncesine kadar ne cami, ne okul, ne de başka hizmet yapabilirlerdi. Malzeme desteği bile veremezlerdi. Belediyecilik, sadece yol, su ve yeşil alan gibi klasik hizmetlerden ibaretti. Allah’a hamdolsun, bu memlekete aşık, bu memlekete sevdalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve ‘artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi. Şükürler olsun, aldığı ve aldırdığı kararlarla belediyelerimizin önünü açtı. Bugün de Osmangazi Belediyemiz, adına ve şanına yaraşır bir şekilde çok güzel bir hizmeti daha açmanın kıvancını yaşıyor. Bu anlamda hem Osmangazi, hem de Bursa olarak çok mutluyuz. 3,5 milyonluk bir şehirde bu merkezler birer ihtiyaç. Bu güzel projenin mihmandarı olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dua sonrasında merkezin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Dündar, günün anısına Bakan Göktaş’a hat tablosu hediye etti. Açılışın ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol BAREM’i gezerek buradaki yaşlılarla bir süre sohbet etti.