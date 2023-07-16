Balıkesir'de 15 Temmuz demokrasi nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile hain darbe girişiminin yıl dönümünde Balıkesirliler meydanda demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Balıkesirliler bayraklarla meydandaki yerini aldı. Valilik önünde buluşan vatandaşlar ve il protokolü hain darbe girişiminin yaşandığı günü ve vatandaşın sokağa çıktığı o dakikaları adeta tekrar yaşadı. Türk bayraklarının olduğu meydanda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "15 Temmuz’un üzerinden geçeli 7 yıl oldu. Milli iradeye darbe vurulmak istendi. Topyekün tepki göstererek insanlar dışarıya çıktı ve dur dedi. Şehitlerimiz oldu. 2 binin üzerinde gazimiz oldu. İnsanlar yanlış lider seçtiğinde hem memleketi bölmeye, hem yanlış işler yapmaya aklı ile inanabiliyor. Devlet, millet, vatanda tek. Bunun tek olduğunu fark etmek gerekiyor. 14 Mayıs’ta bir seçime girdik. Cumhurbaşkanlığı 2. turda belli oldu. Demokrasi kazandı, 21 yıllık liderlik. Ben Balıkesirime teşekkür ediyorum. Hem 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıktı, sonraki tüm seçimlerde laik, demokratik, hukuk sistemine bağlı bir atmosferde bitirdi. Ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Türk olmak bir kan meselesi değil, Türk olmak bir ruh meselesi. Biz kanımızla, ruhumuzla Anadolu irfanı ile gurur duyuyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene dediğimiz zaman bunu aşağıda ayırmak isteyenler bilin ki aslında fitne yapmak istiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tek millet tek devlet derken bunu kastediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılındayız. 253 şehidimizin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Aynı zamanda bu milletin hain işgal girişimine karşı azmi ile cesareti ile destansı zaferinin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz akşamı bu millet vatanına, bayrağına sahip çıktı, ezanı susmasın diye, vatan bölünmesin diye canını kanını feda etti. Bu coğrafyada güçlü bir millet, güçlü bir devlet olmasını hazmedemeyenler tuzaklardan vazgeçmediler. Milletimiz tıpkı Çanakkale’de, Sakarya’da olduğu gibi 15 Temmuz akşamı ile Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile milletimiz meydanlara döküldü, tanlara kendini siper etti. Tarihin her döneminde bu milletin üzerinde hesabı olanların hesapları hiç bitmedi. Bir daha 15 Temmuzlara, işgal girişimilerine bu millet müsaade etmeyecektir" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Bu yıl 2023 yılı Türkiye’miz için, insanımız için, ülkemiz için çok özel bir yıl. Bu yıl cumhuriyetimizin 100 yılı. Bir asırı geride bıraktık. O yüzden yeni asra Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye yüzyılıyla adlandırılan yeni bir mottoyla, yeni bir heyecanla, yeni bir iradeyle başlıyoruz. Türkiye yüzyılı kutlu olsun, hayırlı olsun. İşte bugün Türkiye yüzyılının kahramanlığını, gerçek kahramanları anmak için buradayız. Bugün aynı zamanda o kahramanların yad edildiği, onlara şükran duygularımızın ifade edildiği bir gecedir. O kahramanlar kimlerdir? O kahramanlar işte aramızda oturan şehitlerimizin, gazilerimizin kendileridir, aileleridir, yakınlarıdır ruhlarıdır. Evet o gece 15 Temmuz’da ülkemize yönelen sadece ülkemizdeki yönetimi, hükümeti devirmek için değil, Türkiye’yi istila etmek için, işgal etmek için bir girişimin başladığı gece. Tam 253 vatandaşımızı şehit verdik. Bugün İçişleri Bakanımızın ifade ettiği rakamı söylüyorum. Tam 2739 gazimiz var. Onların bir bölümü de aramızda oturuyorlar Hepsine şükranlarımızı, minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Onların cesaretinin, onların ülke sevdasının, onların vatan sevdasının tarifi yoktur. Değerli Balıkesirliler, şehit ailemiz de var. Önlerinde eğiliyoruz" dedi.

Vali Şıldak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te cumhuriyetle taçlandırdığı bu ülkeyi tarih sahnesinden silmek için bir ihanet şebekesinin ipleri olan, başkalarının elinde olan bir ihanet şebekesinin ülkemizde gerçekleştirdiği bir darbe girişimidir. Ama sıradan bir darbe girişimi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kullanarak bu Mehmetçiğimizin, o peygamber ocağının da adının maalesef buna karıştırılmasına sebep olan hainler aslında bizi tarih sahnesinden silmek istediler. Bu bir istila girişimiydi. Bu bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz’da halkımız meydanlarda bu zaferi taçlandırmasaydı, şimdi biz burada konuşuyor olmayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti de olmayacaktı. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız bu akşam yine ifade etti. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve şunu haykırıyoruz. Başaramayacaksınız. Silahlı Kuvvetlerimizle, emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, bütün kurumlarımızla çok güçlüyüz. İçimizdeki hainleri temizleyip yolumuza devam ediyoruz. Daha da güçleneceğiz. Daha da net bir başarıya imza atacağız. Büyük projelerimizle vatandaşımızla el ele en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız"

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da vatandaşlara dev ekranda izletildi.