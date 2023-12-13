Balıkesir'de kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı. Denetimlere İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın ile İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hakan Dereli ile komiser yardımcısı Esra Başol da katıldı.

Burhaniye’de İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri kahvehanelerden perdeciye kadar kapalı mekanlarda sigara denetimi yaptı. Hürriyet ve Ali Çetinkaya Caddelerinde 14 mekan denetlenirken, herhangi bir ihlale rastlanılmadı. Denetimlerin devam edeceğini anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, ayda 361 mekanın denetlendiğini söyledi. Denetimlerin devam edeceğini anlatan İlçe Sağlık Müdürü Ömer Yiğit Yalçın, “Sağlık Bakanlığının göndermiş olduğu yönergeler kapsamında denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak ay içinde 361 tane işletmeyi denetlemekle görevli arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bununla alakalı ihbarlar değerlendirilmektedir. İhbarlara iki saat içinde müdahale edilmektedir. Bu gün de, denetimimizi gerçekleştirdik. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda 14 tane işletmeyi denetlemiş bulunmaktayız. Bununla alakalı herhangi bir ihlale rastlanmamış olmakla beraber, tütün denetiminin önemine dikkat çekilmiş ve tütün kullanımının önlenmesi açısından gerekli uyarıların yapılıp yapılmadığı denetlenmiştir. Aralık ayı içerisinde iki tane ihbar tarafımıza ulaşmış bu ihbarlara iki saat içinde müdahale edilmiş, bunlardan bir tanesinde ihlale ulaşılmış ve bununla ilgili cezai işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz devam edecektir” dedi.