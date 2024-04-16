Başkan Bora Balcıoğlu, Belediye Personeliyle Buluştu

Başkan Balcıoğlu, 31 Mart seçimlerinde gösterilen yoğun destek ve teveccüh sonucu göreve geldiğini belirterek, seçimlerin artık geride kaldığını ve şimdi tüm dikkatin iş ve hizmete verilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisini bir yönetici olarak değil, çalışma arkadaşlarıyla eşit bir yol arkadaşı olarak gördüğünü ifade eden Balcıoğlu, "Ben buraya size üstten bakmak için gelmedim. Ben sizin belediye başkanınızım, sizler ise benim yol arkadaşlarımsınız. Bu şehri birlikte yöneteceğiz ve birlikte hizmet edeceğiz," dedi.

Balcıoğlu, belediye başkanlığının bir üstünlük değil, hizmet etme sorumluluğu olduğunu belirtti ve tüm personelden Silivri'ye hizmet etme konusunda aynı anlayış ve azmi göstermelerini istedi. "Çok küçük yaşlarda çalışmaya başlamış biri olarak emeğin ve alın terinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden her birinizin emeğine son derece saygı duyduğumu ve bunun karşılığını vereceğimi bilmenizi isterim," diyerek çalışanların emeğine verdiği değeri vurguladı.

Balcıoğlu, Silivri’nin İstanbul’un 39 ilçesi içinde en çalışkan ve başarılı belediye olma hedefini belirlediğini ve bu hedefe ulaşılmasında her çalışanın önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Ayrıca, "Burası Silivri’ye hizmet etmek için var. İşte bu yüzden, işinizi en iyi şekilde yapmanızı istiyorum. Partizanlığa, emek hırsızlığına, çalışmayıp işini yapmayanlara yer yok burada. Sadece Silivri’yi herkesin yaşamaktan gurur duyacağı bir şehir yapacak kişilere ihtiyacımız var," diyerek belediye personeline seslendi.