Başkan Uzunlar, yapımı süren projeleri inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde inşa edilen sosyal tesis projeleri ile kısa süre içinde açılacak olan Millet Bahçesi projesini yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen çok sayıda proje, hizmete girmek için gün sayıyor. Bunlardan Barbaros ve Kumbağ Mahalleleri sosyal tesisleri ile Süleymanpaşa Millet Bahçesi, son aşamaya gelinen yatırımlar olarak öne çıkıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, hafta sonu mesaisi kapsamında bu üç projede gelinen noktayı yerinde incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

Barbaros ve Kumbağ sosyal tesisleri gün sayıyor

Barbaros ve Kumbağ Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan sosyal tesis projelerinin kısa süre içinde açılarak hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi. Son aşamaya gelen hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Uzunlar, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Uzunlar, mahalle sakinlerinin sosyal hayatlarına olumlu katkılar yapacak olan projeleri bir an önce hayata geçirmek için titizlikle çalıştıklarını dile getirerek, “Hepimiz için yeni bir buluşma noktası olacak tesislerimiz, modern ve kullanışlı yapısıyla çok yakında hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Millet Bahçesi’nde son hazırlıklar

Daha sonra Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde 70 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen ve son düzenlemeleri yapılan Süleymanpaşa Millet Bahçesi’ne ziyarette bulunan Başkan Uzunlar, burada yürütülen çalışmalara nezaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, açılış için gün sayan Millet Bahçesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu harika projede, açılış öncesi son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Süleymanpaşa Millet Bahçesi, siz değerli hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzurlu, keyifli ve yeşillikler içinde vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği bir alan olarak tasarlandı. Burada yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve daha birçok sürpriz sizleri bekliyor. Çok yakında yeşilin ve doğanın tadını çıkaracağınız bu yeni mekânımızda buluşmak üzere” ifadelerine yer verdi.