Şehrin her yerinden göründü: Görenler telefonlarına sarıldı

Edirne’de kış ortasında etkili olan yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlkbahar ve yaz aylarında daha çok görülen gökkuşağı, bu kez kendini kış ortasında gösterdi. Mevsim gereği yurdun birçok bölgesinde karlı ve soğuk hava etkili olurken, Edirne adeta dört mevsimi bir arada yaşadı. Kentte etkili olan yağmurun da etkisiyle bir anda gökyüzünde oluşan manzara görenleri hayrete düşürdü. Öğleden sonra kısa süreli yağan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı telefonlarına kaydetti.

Tarihi dokusu ile adeta film sahnelerini andıran şehrin en kalabalık caddesi olan Saraçlar Caddesi’nden Burmalı, Üç Şerefeli ve Selimiye Camii’nin üzerini adeta örten gökkuşağının bu anı için vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

Vatandaşlardan Fevzi Demir, kış ortasında oluşan bu manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını söyledi. Bu mevsimde bu gökkuşağının çok güzel olduğunu belirten Demir, bu mevsimde bu manzaranın olmasının normal bir durum olmadığını aktardı.

Gökkuşağını görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Dilay Dağdeviren, Edirne’de dört mevsimi bir arada yaşadıklarını belirtti.

Yerde kar olması gerekirken oluşan bu gökkuşağının çok garip olduğunu söyleyen Recep Işılak, güzel bir manzara oluştuğunu ancak mevsimlerin çok değiştiğini aktardı.