Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Silivrili kadınlarla kahvaltılı toplantılarda bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 'Sizlere ulaştırdığımız hizmetlerin yerini bulabilmesi için tarımsal üretimin, hayvansal üretimin sürmesi gerekiyor' dedi.

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  • 26.05.2022 12:26
  • Güncelleme: 26.05.2022 12:28
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kurfallı ve Bekirli mahallelerinde yaşayan kadınları Kalepark Sosyal Tesisleri’nde misafir eden Volkan Yılmaz iki mahalleye yapılan hizmetleri anlattı. İhmal edilen hizmetlerin yavaş yavaş tamamlandığını söyleyen Yılmaz; ”Köylerimizin ihtiyacı olan hizmetleri götürmek için, eksikleri gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Birçok sorunu da çözdük. Camimizden tutun, lojmana kadar eksiklikleri gideriyoruz. Mesela Atatürk büstü olmayan tek köy Bekirli’ye rahmetli Andon beyin katkılarıyla büstü kazandırdık.

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

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Kendisini minnetle anıyorum. Kurfallı’da sağlık evimiz yoktu Gençoğlu ailesinin katkılarıyla bir sağlık evini hizmete soktuk. Yine Kurfallı’da Barlas ailesinin katkılarıyla bir mahalle evini hanımefendilerin kullanımına sunduk. Ancak o köyler üretmezse, o köylerde tarımsal üretim, hayvansal üretim olmazsa bizim götürdüğümüz hizmetler havada kalır. Bu ülkenin köylerden başlayan tarımsal kalkınmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 2019’da başlattığımız tarımsal kalkınma hamlesini kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz bu işe başladığımızda tarım mı kaldı, niye uğraşıyorsun başkan dediler.

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Ama biz tarım ile kalkınmaya inanıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olarak önümüzdeki yıllarda bazı ülkelerin buğday konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülüyor. Biz bu konuda kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz. ” dedi.

 ”TARIMA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

İlk olarak Silivri Belediyesi’nin atıl durumdaki arazilerinde tarımsal faaliyet başlattıklarını hatırlatan Yılmaz; ”Bugün Allah’a şükür ki 3600 dönüm arazide tarımsal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Buradan elde ettiğimiz ürünleri çiftçiyle, hayvancıyla, dar gelirli vatandaşlarımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Üretmeye, çalışmaya, alın terimizi bu topraklara akıtmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi köylü milletin efendisidir demeye devam edeceğiz. Gün gelecek tarım arazileri imarlı arazilerden daha değerli olacak. Onun için bu topraklara hep beraber sahip çıkacağız. Bu kardeşiniz kaçak yapıyla en çok mücadele eden belediye başkanı. Şunu bilin ki bu evladınız, bu kardeşiniz her zaman sizinle olmaya devam edecek. Sizinle beraber yürümeye devam edecek. ” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

 Başkan Yılmaz’dan sonra konuşan Bekirli Muhtarı Siyami Orta; ”Bizim ilk talebimiz Atatürk büstü oldu, sağ olsun başkanımız hemen çözdü. Başkanımız muhtarlarla çok uyumlu çalışıyor. Eskiden Silivri’de muhtarlar belediye başkanından randevu alamazmış, Volkan başkan ise bize hemen gelin diyor. Şuan camimizle ilgili çalışmalar sürüyor, anaokulumuz olacak. Yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

 Kurfallı Muhtarı Yılmaz Sütçü ise yaptığı konuşmada; ”Başkan beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yakında bir futbol sahamız olacak. Yazlık düğün mekanımız da bitmek üzere. Hem ilgisi için hem de yapılan hizmetler için Volkan başkanıma çok teşekkür ederim. ” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

SHA Editör
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