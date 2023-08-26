Başkan Yılmaz'dan Silivrispor kampına ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrispor'un Bolu kampını ziyaret etti.
PAYLAŞ
TAKİP ET
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bolu'da kamp yapan Silivrispor futbol takımını kaldıkları otelde ziyaret etti. Yöneticiler, teknik ekip ve futbolcularla biraraya gelen Yılmaz, yeni sezon için başarılar diledi.
Sitemizde, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmak ve deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarında belirtilen maddelerle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çerezler kullanıyoruz.