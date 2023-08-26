Başkan Yılmaz'dan Silivrispor kampına ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrispor'un Bolu kampını ziyaret etti.

Başkan Yılmaz'dan Silivrispor kampına ziyaret
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bolu'da kamp yapan Silivrispor futbol takımını kaldıkları otelde ziyaret etti. Yöneticiler, teknik ekip ve futbolcularla biraraya gelen Yılmaz, yeni sezon için başarılar diledi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı