Başkan Yılmaz: 'Sizlerin Emrindeyiz'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sayalar ve Danamandıra mahallelerinde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra Sayalar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ece ve Danamandıra Mahalle Muhtarı Cengiz Çelik de katıldı.

“GELECEK SEÇİMLER İÇİN DEĞİL GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Toplantılarda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu sofralar hepimizin sofralarıdır. Benim size bahşettiğim bir şey değildir. Olması gereken ve yapılması gereken toplantılardır. Bizim bu toplantılardaki amacımız sizleri ziyaret etmek, taleplerinizi ve önerilerinizi dinlemektir. Buraya geliş nedenimiz oy ve seçim kaygısından dolayı değil buraların kıymetini, değerini ve potansiyellerini harekete geçirmektir. İlk belediye başkanı adayı olduğumuz zaman; ‘Silivri yalnızca merkezden ibaret değildir. Belediye başkanı olduğumuz takdirde Silivri'de deri koltuklarda oturup, köseli ayakkabılarla yollarla ve kaldırımlarda gezip siyaset yapmayacağız. Köylerin, köylünün, çiftçinin ve hayvancının derdiyle dertleneceğiz. Köylere uzatılmayan ellerin, tıkanan kulakların, kapanan gözlerin açılması için ve köylerin hak ettiği değeri bulması için sizlere geleceğiz’ demiştik. Bir de özellikle hanımefendilere parantez açmıştık. Bu kapsamda; ‘Ne yaparsam ve hangi çalışmayı yaparsam hep yanımda kadınlar olacak. Hep kadınlara danışarak ve sizlerle beraber yol yürüyeceğiz’ demiştim. Allah'a çok şükür ki verdiğimiz sözleri tutmanın onuru ve gururuyla bugün sizlerin huzuruna çıktım. Bütün bunlar sizin sayenizde oldu. Ben gittiğim her yerde; ‘Bugün belediye başkanıysam Silivri’deki kadın seçmenin bana olan inancı, güvenci ve desteği sayesindedir’ diyorum. Biz gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünüyoruz. Biz gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Silivri Belediyesi olarak ilk yaptığımız iş Silivri'nin en uzak köylerindeki okullarımızın fiziki şartını düzeltmek oldu. ‘Kütüphanesi, tiyatro salonu ve bilgisayar odası olmayan köy okulu kalmayacak’ dedik ve Sayalar’dan projemize başladık. Sponsorlarımızla Silivri’nin bütün köylerindeki okullarında kütüphanelerimizi, tiyatro salonlarımızı ve bilgisayar odalarımızı yaptık. Köy okullarının tuvaletlerini kolejlerde dahi olmayan hijyenik çalışmalarla yeniledik. Okullarımızın dış cephelerini boyayarak okul bahçelerinin fiziki şartlarını düzelttik. Bunları yaparken de bu köylerde sporun, kültürün, sanatın ve üretimin olması gerektiğini söyledik. Köylerdeki çalışmalarımızı kırsalda hayat devam etsin diye yapıyoruz. Çocuklarınız ve torunlarınız bu köylerden şehre göç etmesin diye yapıyoruz. Köylerdeki hayat sürerse, köylerde bolluk ve bereketlilik olursa ülkede ve şehirde de bolluk ve bereketlilik olur” dedi.

“TÜRKİYE’DE TARIMA EN FAZLA DESTEK VE NEFES VEREN BELEDİYEYİZ”

Silivri Belediyesinin tarımsal faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Şehirde yaşayanlar, şehirleri yöneten büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri, kırsala yani köylere yatırım yapmazlarsa yarın bu sıkıntının şehirlere yansıyacağının farkında değiller. Sayalar’da, Danamandıra’da veya Silivri’nin diğer köylerinde kaç kişi var ki diyerek oy hesabı yaparsak yanlış yaparız. Buradan hareketle Silivri Belediyesi olarak önce üretim dedik. Silivri Belediyesinin tarlaları vardı. Kimin ektiği ve diktiği belli olmayan arsalardan bahsediyorum. Bu arsalarda artık belediye olarak biz çiftçilik yapacağız dedik. Bize o dönem güldüler ve ‘Ya başkan sen çiftçilik kolay mı zannediyorsun. Yapamazsın, belediye personeliyle bu iş olmaz. Rezil rüsva olursun’ dediler. Silivri Belediyesi olarak biz de ‘Biz bu işi bal gibi yaparız. Erken kalkarız, gece uyumadan ve gündüz yorulmadan çalışıp bu işi beceririz’ dedik. 300 dönümle çıktığımız bu yolculuğu şu an 4.000 dönüm arazide devam ediyoruz. Sayalarda ve Danamandıra’da ekilmeyen tek bir arazi kalmasın diye yerli ve milli arpa tohumlarını dağıtıyoruz. Saman, silaj ve yem bezelyesi desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hayvancılık uğraşanlar vatandaşlarımızın hayvanlarının tüm aşılarını belediye olarak ücretsiz yapıyoruz. Ahır gübrelerini sizden alıp tarlarınıza makinalarımızla serpiyoruz. Silivri Belediyesi olarak yerli ve milli Türk tohumuyla ilgili çalışmalar başlattık. 2.023 paket yerli ve milli Ayçiçek tohumlarımızı ektik. Belediye eliyle 1.000 dönüm Ayçiçek ektiğimiz tarlalardan elde ettiğimiz yağları teslim aldık. Tam 5’er kilogramlık 75.000 litreden oluşan 15.000 teneke yağı teslim aldık. Bu ne demek biliyor musunuz? Silivri Belediyesi cebinden tek kuruş çıkmadan 75.000 litre yağ üretiyor. Bu toprakların gerçek sahibi köylülerin her hanesine birer teneke ondan sonra artan 10.000 teneke yağımızı da ihtiyaç sahibi ailelere yolladık. Silivri Belediyesi bugün Silivri’deki çiftçilere 35 milyon TL ürün yardımı yapıyor. Türkiye'de tarıma en fazla destek ve nefes veren belediye Silivri Belediyesi’dir. Türkiye’deki birçok belediye öncü projelerimizi örnek alıyor” diye konuştu.

“ATALIK TOHUMLARIMIZIN KORUNMASI GEREKİYOR”

Türk tohumculuğunun önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Üreticiler olarak atalık dediğimiz, geleneksel tohumlarımızın korunması ve kollanması gerekiyor. Tıpkı Sayalar’da ve Danamandıra’da yapıldığı gibi. Silivri’nin Yoğurt Festivali, Değirmenköy’ün Domates Festivali, Selimpaşa’nın Topatan Kavunu ve Bamya Festivali olduğu gibi bütün köylerimizde ürünlerinin tanıtımlarının yapılması için bu tarz etkinliklerin olması gerekiyor. Bu kapsamda köylerimizde bu çalışmaları yapalım dedik. Yine bir tohum ve fide dağıtım programında size yazlık fidelerimizi dağıtırken dedik ki; ‘Sayalar’ın biberlerini katma değeri yüksek bir ürün haline getirip, toz biber haline getirip ve daha fazla para kazanabileceğiniz bir hale getirirseniz biz de size bir söz verelim. Önümüzdeki hasattan sonra bir biber şenliği yapalım’ dedik. O gün yaktığımız ateş ve gerçekleştirdiğimiz şenlik bugün hangi köye gitsem; ‘Ya başkanım Sayalar’da şenlik yaptınız. Panayır gibi çok kalabalık oldu. Bizim köyde neden yapmıyorsunuz’ dediler. Ben de vatandaşlarımıza; ‘Bir ürün veya ürünler belirleyelim, siz üretin ve ben de destekleyip her köyümüze özgü üretim şenlikleri yapalım’ dedim. Sayalar’da atalık tohumlardan fidan üretildi ve fideleri size dağıttık. Sonrasında biberler toz bibere döndü. O gün çok görkemli büyüklükte şenliğimizi gerçekleştirdik. Ben iddia ediyorum ki bir sonraki şenliğimiz daha fazla kalabalık olacak. Toz biberimizin ünü sadece İstanbul'da değil, İstanbul’un dışına taşacak. İşte bu şekilde tohumlarımızı korursak ve bu üretimimizi devam ettirirsek çok daha güzel başarılar elde edebiliriz. Bu üretim hikayesini tüm Türkiye’ye örnek hale getirebiliriz. Danamandıra’da da yeni bir üretim modeli başlattık. Danamandıra’da eskiden kamyon kamyon barbunya sevkiyatı olurmuş. Kadınlarla yine bir toplantı esnasında ‘Bu barbunyaya ne oldu?’ dedik. Vatandaşlarımız; ‘Ya başkanım şartlar zorlaştı. Sıkıntılar var ve gübre pahalı’ dediler. Onlara; ‘Ne istiyorsunuz?’ dedim. Bizden alt gübre ve üst gübre istediler. Silivri Belediyesi olarak alt ve üst gübrelerinin karşılanacağını söyledik. Sonra bir an; ‘Yapamayız, üretemeyiz’ dediler. Onlara; ‘Siz üretin, alım garantisi Silivri Belediyesinden’ dedik. 12 tane hanımefendiyle bu yola çıktık. Saman şenliğine gittiğimiz vakit; ‘Barbunyalar nerede?’ diye sorduk. Hanımlarımız, ‘Bütün barbunyaları sattık’ dediler. 1 kilogram bile barbunya kalmamıştı. 12 hanımefendiyle yola çıkmıştık. Şu an üretim yapan 32 hanımefendi var. İşte tohumlarımıza sahip çıkarsak ve üretim yaparsak bolluk olur. Biz Silivri Belediyesi olarak tarıma, çiftçiye, hayvancıya ve üretime destek vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bizden ne isterseniz biz sizin emrinizdeyiz” ifadelerini kullandı.

“İBB NEDEN KÖYLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPMIYOR?”

Silivri Belediyesinin hizmetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) köylere destek vermemesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Biz köylerin dertlerini kendimize dert edinmeye devam ediyoruz. Belki hatırlayacaksınız su fiyatlarının pahalı bir hale gelmesiyle birlikte İBB ile mücadelemiz başladı. Ben bir kanun teklif verdim; ‘Beşiktaş, Etiler, Ulus ve Bakırköy’de yüzme havuzunu dolduran suyla Silivri’nin kırsalında Sayalar ve Danamandıra’da havucu, marulu ve ineği sulayan su aynı fiyat olamaz’ dedim. Buradan hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kırsal mahalle diye bir yasa tasarısını geçirdik. Artık İSKİ veya İBB istese de köylere istediği fiyata su satamıyor. Silivri merkezde su 10 TL ise İSKİ, Sayalar ve Danamandıra’da su 2,5 TL olacak şekilde satıyor. Artık Sayalar ve Danamandıra’daki vatandaşlarımız emlak vergisi ödemiyor. Silivri Belediyesi olarak emlak vergilerini sıfırladık. Bugün çocuklarınıza 2 katlı bir bina yapmak isterseniz evin vergileri ve harç bedelleri 120.000 TL’yi buluyor. Evlerdeki inşaat ve ruhsat harçlarını sıfırladık. Bu kırsal mahallelere ve köylüye yapılan destek yeter mi? Bence yetmez ve bu sebeple; ‘İBB’ye Sayalar’ın, Danamandıra’nın içindeki yollar çok kötü ve Silivri Belediyesinin bütçesi yetmiyor. Silivri Belediyesinin yetmeyen bütçesiyle yapamadığı bu yolları İBB veya İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) yapsın’ diyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz? Cevap şu şekilde; ‘Yetkimiz alanında değil’ diyorlar. İBB’nin köylere asfalt yapması çok mu zor? İlçe belediyesinin yetkisinde diye savunma yaparak yapmıyorlar. Sayalar’a ve Danamandıra’ya İBB’nin futbol sahası yapması çok mu zor? Buralarda neden park yapmıyorlar? Buralarda çocuk ve genç yok mu? İBB neden köylere pozitif ayrımcılık yapmıyor? İşte İBB’nin köylere ve kırsal hayata vermediği destek buradan bellidir. Siz hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Silivri Belediyesi olarak Silivri’ye modern bir hayvan pazarını yaptık. Ama hayvan pazarımız şu an çalışmıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hayvan pazarının niye çalışmadığını sorduğumda; ‘Hayvan pazarının yanında mezbaha ve bir kesimhane olmazsa hayvan pazarı çalışmaz’ diyorlar. Mezbaha yapımı İBB görev, yetki ve sorumluluğundadır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na; ‘Hayvan pazarının yanına bir mezbaha yapalım’ diye teklifte bulunduk. Arsayı Silivri Belediyesi olarak size tahsis edelim dedik. Ama bu mezbahayı yapmadılar. O zaman; ‘Mezbahayı yapmıyorsanız, koskoca bütçenizde bu hizmet için yer yoksa, hayvancı sizin için değerliyse ve hayvancıyı düşünüyorsanız yetkiyi bize verin’ dedik. Silivri Belediyesi olarak bütçeyi biz ayıralım ve mezbahayı yapalım dedik. Ama İBB o yetkiyi de bize vermedi. Ekrem İmamoğlu Silivri’ye bir mezbahayı çok görüyor. İBB’nin mezbaha yapmaması sonrasında Silivri Belediyesi olarak Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımızla görüştük. Hayvanların etlerinin saklanacağı, köylerimize alım garantili bir hayvancılık modelini geliştirerek, mezbahayı ve Et ve Balık Kurumunun deposunu Silivri'ye yapmak üzere yola koyulduk. Mezbahayı Silivri’ye yapacağız. Hayvan alım garantisiyle ve fiyatı belli bir şekilde ‘Üretim Sizden Alması Bizden’ modeliyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Köylerdeki imar planlarının yenilenmesi lazım. Bu konuyla ilgili planları İBB’ye yolladık. Planları ileteli tam 8 ay oldu ve bu planlar 8 aydır İBB’de sürünüyor. Köylünün planını neden yapmıyorsunuz? Burada rant, genişleme ve imar artışı yok. Burada köylü ev yapabilsin diye bir plan yapıyoruz. Köyde hastane ve okul yerleri çok bırakılmış, onları küçült diyoruz. Köylülerimiz nefes alsın diyoruz. Ama planlarımız 8 aydır İBB’de bekliyor. İBB’nin yapması gereken planı Silivri Belediyesi olarak yapmamıza rağmen bir imzayı atmıyorlar. Bu köylüye neden zulmediyorsunuz? Köylü ev yapamayınca tarlasını satıyor ve Silivri merkezden ev almak zorunda kalıyor. Bizim köylere ters göçleri başlatmamız lazım. Ama imar planlarının bu şekilde hayata geçirilmemesi bu durumun önüne geçiyor” dedi.