Başkomiseri minibüsle ezip ağır yaralamıştı: Tutukluluk hali devam edecek

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Kasım 2022’de o dönemde Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken izinli olarak geldiği Orhangazi’de zanlı Orhan Öztürk tarafından minibüsle ezilerek ağır yaralanan Başkomiser Erdem Sevinç’in Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası devam etti. Davada tutuklu zanlı Orhan Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Başkomiser Erdem Sevinç’i ezerek ağır yaralanmasına sebep olan minibüs şoförü, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla görülen dava bugün yapıldı.

Tartıştığı başkomiseri minibüsle ezip ağır yaralamıştı

Olay, 9 Kasım 2022 günü Orhangazi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi yan yolunda meydana geldi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erdem Sevinç, eşi ile birlikte yıllık izin için Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi. İddiaya göre Sevinç, evden çıktığı esnada Endüstri Meslek Lisesi yan yolundaki bir iş yerinin önünden hızla gelen minibüs şoförünü uyardı. Tartışmanın ardından minibüs şoförü, minibüsü başkomiser Erdem Sevinç’in üzerine sürdü. Sevinç’in üzerinden geçen minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Sevinç, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, meslektaşlarını ezen minibüs sürücüsü Orhan Öztürk’ü İstanbul’da yakaladı.

16 aydır tutuklu olan Orhan Öztürk’ün Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanmasına bugün de devam edildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Bugün Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu şahıs Orhan Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Başarılı operasyonları ile biliniyordu

Olayda ağır yaralanan Başkomiser Erdem Sevinç, olaydan önceki yıllarda Orhangazi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmıştı. Erdem Sevinç özellikle uyuşturucu ile mücadele ve operasyonlarda başarılı çalışmaları ile biliniyordu.