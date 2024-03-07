Bursa Büyükşehir personeline yönetmelik eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve ilçe belediyelerinde görev yapan teknik personele ‘Kazı destek yapıları yönetmeliği tasarım ve uygulama esasları’ eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Teknik personelin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak ve mevzuat konusunda bilgi paylaşımında bulunmak üzere verilen eğitime, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eyübhan Avcı konuşmacı olarak katıldı. Aralık 2023 yılında yürürlülüğe giren ‘Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği’ gereği kazı destek yapıları tasarımı ve tasarım kontrolünde dikkat edilmesi gereken esaslara ve uygulamada karşılaşılabilecek zorluklara değinildi.