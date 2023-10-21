BAÜN ek hastane binasının temeli atıldı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinin gelişim ve büyüme süreci, 124 yataklı ek hastane binası ile devam edecek. Mevcut hastanenin yanına yapılacak olan ve içerisinde hibrit ameliyathaneler, çocuk acil servisi ile yoğun bakımın da yer aldığı ek hastane binasının temeli düzenlenen program ile atıldı.

Açılış programında, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu açılış konuşmalarını gerçekleştirerek, yapılan ek hastane binasının, vatandaşlar, Üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından; 124 yataklı ek hastane binasının temeli, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri tarafından yapılan dualar eşliğinde atıldı. Temel atma programının ardından, Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri Balıkesir Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastalara şifa dileklerinde bulundu.

İçerisinde 100 servis yatağı, 24 yoğun bakım yatağı, 6 ameliyathane, çocuk acil servisi ve hibrit ameliyathane salonları bulunan ek hastane binasının yanı sıra Hayırsever iş insanı Mehmet Çetin tarafından yaptırılacak ve yakın bir dönemde yapımına başlanacak olan 64 yataklı ek binanın tamamlanması ile üniversite hastanesinin yatak kapasitesi yaklaşık 500’e ulaşacak.

Hastane temel atma programı; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Serkan Sarı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Feyyaz Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Kadir Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, senato üyeleri, hastane yönetimi, öğretim üyeleri ve sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.