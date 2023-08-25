Belediye tarafından şikayet edilen gazeteci hapse girdi

Yaptığı belgeli haberler sebebiyle Adalar Belediyesi tarafından şikayet edilen gazeteci Şükrü Abanoz, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ada Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Şükrü Abanoz, yaptığı belgeli haberler sebebiyle Adalar Belediyesi tarafından şikayet edildi. Hakkında açılan davada Abanoz, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Abanoz, 14 Ağustos tarihinde Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.