Berko İlaç'ta üst düzey atamalar

Berko İlaç’ta yeni atamalar gerçekleşti. Berko İlaç Medikal Müdürü Dr. Hadi Özyaşar, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü Ecz. Sinem Şahin, Kıdemli Ürün Müdürü Gizem Gürel, Depo ve Lojistik Müdürü Erdal Demir, Satış Destek ve Operasyonlar Yöneticisi Yasemin Söyük Berko İlaç’a katıldı.

Türkiye ilaç pazarında güçlü markalardan olan, “Sağlıklı Yarınlara” mottosuyla hareket eden Berko İlaç, yeni atamalarıyla güçlenmeye devam ediyor. Berko İlaç Medikal Müdürü Dr. Hadi Özyaşar, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü Ecz. Sinem Şahin, Kıdemli Ürün Müdürü Gizem Gürel, Depo ve Lojistik Müdürü Erdal Demir, Satış Destek ve Operasyonlar Yöneticisi Yasemin Söyük Berko İlaç’a katıldı.

Ataması yapılan isimler hakkında şu bilgiler verildi:

Dr. Hadi Özyaşar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Hadi Özyaşar, uzun yıllar sağlık sigorta sektöründe çalıştıktan sonra özel teşebbüs ve hastanecilikte ulusal ve uluslararası pazarlama direktörü olarak görev yaptı. Aynı zamanda profesyonel fotoğraf sanatçısı ve klasik-caz müzik eleştirmeni olan Özyaşar, Berko İlaç’a Medikal Müdür olarak atandı.

Ecz. Sinem Şahin

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ardından, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olan Sinem Şahin, halen Farmasötik Teknoloji anabilim dalında doktora öğrenimine devam ediyor. 2006-2016 yılları arasında Ali Raif, Sanovel, Abdi İbrahim, Deva İlaç’ta Ar-Ge departmanlarında analitik geliştirme ve formülasyon geliştirme birimlerinde çeşitli kademelerde çalıştı. 2016- 2023 yılları arasında Sanofi, Onko & Koçsel ve Genveon İlaç’ta Ar-Ge departmanlarında üst düzey yönetici olarak görev yapan Sinem Şahin, Berko İlaç’a Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak atandı.

Gizem Gürel

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünden mezun olan Gizem Gürel, mezuniyetinin hemen ardından kozmetik sektöründe pazarlama uzmanı olarak kariyerine başladı. 2013 yılında Biota Laboratuvarları pazarlama departmanında junior ürün müdür yardımcısı olarak görev alan Gizem Gürel, 2015-2016 yılları arasında gıda takviyeleri ve OTC alanından sorumlu marka müdürü olarak FTR, ortopedi ve pediatri branşlarına yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi. 2017 yılında Drogsan İlaçları’nda kadın doğum, diş hekimliği, nöroloji alanlarından sorumlu ürün müdürü olarak çalışan Gürel, 2021- 2023 Temmuz dönemi arasında kıdemli ürün müdürü olarak görevini sürdürdü. 2023 Ağustos ayı itibarıyla Berko İlaç’a katılan Gizem Gürel; Pediatri, Kadın Doğum ve Dahiliye branşlarından sorumlu Kıdemli Ürün Müdürü olarak atandı.

Erdal Demir

İş yaşamına 1998-2001 yılları arası Cebirler Gümrükleme gümrük müşavir yardımcısı olarak başlayan Erdal Demir, 2001-2005 yılları arasında Arçelik LG ve Arçelik A.Ş. depolarında ambar memuru görevini gerçekleştirdi. Daha sonra DHL’de operasyon uzmanı görevini yürüten Demir, 2015-2023 yılları arası NHL Healthcare Logistics’de sırasıyla operasyon uzmanı, depo şefi, depo müdürü ve depo operasyonları müdürü görevlerinde bulundu. Erdal Demir, Temmuz 2023 itibarıyla Berko İlaç Depo ve Lojistik Müdürü olarak görev yapıyor.

Yasemin Söyük

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Yasemin Söyük, iş yaşamına bir teknoloji firmasında muhasebe sorumlusu olarak başladı. 2007-2022 yıları arasında Bilim İlaç’ta çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, 2022 Kasım itibarıyla Alchem Europe Sa şirketinde operasyon yöneticisi olarak görev aldı. Ağustos 2023 tarihinde Berko İlaç’a katılan Yasemin Söyük, Satış Destek ve Operasyon Yöneticisi olarak görev yapıyor.